Россия становится «толще»

«Вечерняя Москва» выяснила, почему количество толстяков в нашей стране увеличилось и как с этим можно бороться.

Согласно озвученной на днях статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации , в нашей стране существенно выросло количество пациентов, которым был поставлен диагноз «ожирение». По предоставленным данным количество таких людей выросло на шесть процентов, что составляет почти два миллиона россиян. В течение последних пяти лет доля таких пациентов возросла на 30 процентов. При этом стоит отметить, что Москва стабильно находится на самых низких строчках этого антирейтинга — в столице ожирением страдает порядка 66 тысяч жителей, что составляет только половину процента от всех жителей города.

Как говорит диетолог Елена Соломатина , значительное увеличение количества толстых людей как среди старшего поколения, так и молодежи, объясняется значительно изменившимся за последние 40-50 лет образом жизни.

— Посудите сами, раньше наша с вами жизнь была куда более активной. Взять детей — большую часть времени они проводили на улице. Это был один из немногих способов нормально социализироваться, ведь тогда общаться с помощью смартфонов и компьютеров было невозможно. А уже на улице молодежь куда охотнее участвовала в активных играх и домой было никого не затащить, — отметила Елена Соломатина. — Для взрослых жизнь тоже проще не была. Ну подумайте, каждый день почти как марафон — сначала с работы в булочную, оттуда в мясную лавку, затем еще куда-нибудь, и в конце все накупленное на себе дотащить до дома.

Если грубо суммировать, отметила диетолог, то можно сказать что в планомерном увеличении количества толстых людей виноваты развитие цивилизации, переставшей, благодаря автоматизации, нуждаться в огромном количестве физического труда, изменившееся в качестве еды и определенные экологические нюансы. Например, недостаток йода в некоторых регионах.

В свою очередь врач, специалист по здоровому питанию Марина Ваулина видит корень проблемы в изменении состава продуктов питания.

— Как недавно я сама интересовалась подобной статистикой и увидела, что ожирение в мире началось приблизительно с 50-х годов. Тогда в сразу в нескольких странах озаботились здоровьем людей и начали внедрять эту идеологию. Тогда активно стали появляться диеты, спортивные клубы и прочее. Парадоксально, но с тех пор средний размер одежды вырос на два пункта, — рассказала Марина Ваулина. — С чем это связано? В то время в США появилась идея безжировой диеты. Убрав жиры, их решили заменить углеводы, в том числе и их «быструю» разновидность. В результате за десять лет количество толстых выросло в два раза. При этом Америка и сейчас остается страной с одним из самых низких процентов потребления жира. Но при малоподвижном образе жизни простые углеводы, куда, кстати, входит сахар, легко переходят в жир. Американцы имеют порядка 70 килограммов простых углеводов на человека в год, Те же французы, употребляющие много жирной пищи и вина с антиоксидантами, потребляют около 23 килограммов в год на человека. В России эта цифра составляет порядка 50 килограммов.

В случае России, в какой-то момент произошла переориентация, и множество людей стало употреблять продукты быстрого приготовления, в которых огромное количество эмульгаторов, антиокислителей, стабилизаторов. В придачу к ним эта еда содержит чудовищное количество уже натуральных углеводов, которые склонили чашу весов в свою сторону. Поэтому основным способом оставаться в форме является увеличение количества физической нагрузки и сокращение в рационе продуктов с большим содержанием простых углеводов.

— Как говорят профессиональные эндокринологи, не таких людей, которых нельзя было бы привести к нормальному весу. Наша генетика это только 30 процентов, а все остальное это образ жизни, — заключила Марина Ваулина.