Россия становится «толще» 

«Вечерняя Москва» выяснила, почему количество толстяков в нашей стране увеличилось и как с этим можно бороться.
Согласно озвученной на днях статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации, в нашей стране существенно выросло количество пациентов, которым был поставлен диагноз «ожирение». По предоставленным данным количество таких людей выросло на шесть процентов, что составляет почти два миллиона россиян. В течение последних пяти лет доля таких пациентов возросла на 30 процентов. При этом стоит отметить, что Москва стабильно находится на самых низких строчках этого антирейтинга — в столице ожирением страдает порядка 66 тысяч жителей, что составляет только половину процента от всех жителей города.
Как говорит диетолог Елена Соломатина, значительное увеличение количества толстых людей как среди старшего поколения, так и молодежи, объясняется значительно изменившимся за последние 40-50 лет образом жизни.
— Посудите сами, раньше наша с вами жизнь была куда более активной. Взять детей — большую часть времени они проводили на улице. Это был один из немногих способов нормально социализироваться, ведь тогда общаться с помощью смартфонов и компьютеров было невозможно. А уже на улице молодежь куда охотнее участвовала в активных играх и домой было никого не затащить, — отметила Елена Соломатина. — Для взрослых жизнь тоже проще не была. Ну подумайте, каждый день почти как марафон — сначала с работы в булочную, оттуда в мясную лавку, затем еще куда-нибудь, и в конце все накупленное на себе дотащить до дома.
Если грубо суммировать, отметила диетолог, то можно сказать что в планомерном увеличении количества толстых людей виноваты развитие цивилизации, переставшей, благодаря автоматизации, нуждаться в огромном количестве физического труда, изменившееся в качестве еды и определенные экологические нюансы. Например, недостаток йода в некоторых регионах.
В свою очередь врач, специалист по здоровому питанию Марина Ваулина видит корень проблемы в изменении состава продуктов питания.
— Как недавно я сама интересовалась подобной статистикой и увидела, что ожирение в мире началось приблизительно с 50-х годов. Тогда в сразу в нескольких странах озаботились здоровьем людей и начали внедрять эту идеологию. Тогда активно стали появляться диеты, спортивные клубы и прочее. Парадоксально, но с тех пор средний размер одежды вырос на два пункта, — рассказала Марина Ваулина. — С чем это связано? В то время в США появилась идея безжировой диеты. Убрав жиры, их решили заменить углеводы, в том числе и их «быструю» разновидность. В результате за десять лет количество толстых выросло в два раза. При этом Америка и сейчас остается страной с одним из самых низких процентов потребления жира. Но при малоподвижном образе жизни простые углеводы, куда, кстати, входит сахар, легко переходят в жир. Американцы имеют порядка 70 килограммов простых углеводов на человека в год, Те же французы, употребляющие много жирной пищи и вина с антиоксидантами, потребляют около 23 килограммов в год на человека. В России эта цифра составляет порядка 50 килограммов.
В случае России, в какой-то момент произошла переориентация, и множество людей стало употреблять продукты быстрого приготовления, в которых огромное количество эмульгаторов, антиокислителей, стабилизаторов. В придачу к ним эта еда содержит чудовищное количество уже натуральных углеводов, которые склонили чашу весов в свою сторону. Поэтому основным способом оставаться в форме является увеличение количества физической нагрузки и сокращение в рационе продуктов с большим содержанием простых углеводов.
— Как говорят профессиональные эндокринологи, не таких людей, которых нельзя было бы привести к нормальному весу. Наша генетика это только 30 процентов, а все остальное это образ жизни, — заключила Марина Ваулина.