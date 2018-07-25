Фото венгерской пловчихи взбудоражили Сеть

Пловчиха из Венгрии Сюзанна Якабош даст фору многим своим юным коллегам. В 29 лет спортсменка выглядит настолько шикарно, насколько это возможно. Каждый новый снимок в её Instagram — радость для подписчиков.

Своё шикарное тела Якабош отточила на упорных тренировках и соревнованиях. Она выступала на четырёх Олимпиадах.

Фолловеры отмечают, что Сюзанне удаётся оставаться сексуальной, даже стоя на голове.