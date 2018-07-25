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Видеосъемка в колониях и контроль микроклимата. Призрачная «свобода» ревизорам тюрем? Мнение саратовского эксперта
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Видеосъемка в колониях и контроль микроклимата. Призрачная «свобода» ревизорам тюрем? Мнение саратовского эксперта 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Членам ОНК (Общественная наблюдательная комиссия — прим. ред.) разрешили использовать измерительные приборы для проверки микроклимата в помещениях колоний. «Саратовской области это может и не касается, но есть определенные учреждения, особенно за Уральским хребтом, где исправительные колонии очень старые, давно построены, там это необходимо проверять, в первую очередь», — поправки в Федеральном законе прокомментировал председатель региональной ОНК Владимир Незнамов.
Также ревизорам обозначили, где и когда они могут вести фото— и видеосъемку. К примеру, если требуется зафиксировать нарушения прав заключенных. Однако для этого необходимо получить письменное согласие самих подозреваемых и обвиняемых. «У нас и раньше с этим не было проблем. К тому же сейчас сотрудники УФСИН должны быть обеспечены постоянно работающими видеорегистраторами. И мы с прокуратурой имеем право в любой момент запросить видео. Если по каким-то причинам видеорегистратор был отключен, то любая спорная информация трактуется в пользу того, кто жалуется. Так должно быть. А на самом деле, я прочитал, оказывается, не все подразделения оснащены видеорегистраторами».
Однако не все нововведения расширяют возможности, как контролеров, так и осужденных. К примеру, если члены ОНК начинают обсуждать вопросы, которые не относятся к обеспечению прав заключенных, беседа «немедленно прерывается». «Вносит определенное напряжение. Представьте, сидит представитель УФСИН и контролирует, что мы говорим. Чуть влево, вправо — и он вносит предупреждение, а затем прерывает разговор. Глупо как-то. Таких проблем за четыре года не возникало никогда. Чем вызвана эта поправка — не знаю. Видимо, чем-то обусловлена. Возможно, был какой-то прецедент».
По мнению Владимира Незнамова, для эффективной работы ОНК, необходимо обеспечить финансовую деятельность аппарата комиссии. «Вот, к примеру, пришел хороший правозащитник, честный, порядочный, возглавил ОНК, но он пенсионер, у которого нет лишних денег. Как он будет свою работу выполнять? Где он будет брать бумагу, ксерокс, телефон, а транспорт? Ну, он может просить машину у УФСИН, чтобы на проверку поехать. Но тогда о какой независимости может идти речь? Представьте, ты берешь машину у организации, которую ты едешь проверять — нонсенс. Должно быть обеспечение финансовой деятельности аппарата ОНК. Общая проблема по всей стране. Я подчеркну: речь идет не о зарплате членам ОНК»
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