Лондонские бандиты становятся параноиками

Члены преступных банд выбирают свой путь в погоне за красивой жизнью и большими деньгами, но им приходится жить с паранойей «быть убитым в любую секунду». Опасность исходит не столько от правоохранителей, сколько от коллег «по цеху».

Телеканал Sky News взял интервью у члена банды The Woolwich Boys, которая поставляет большую часть наркотиков, продаваемых на юго-востоке Лондона. 19-летний парень по прозвищу K1 успел отсидеть в тюрьме. В банду пришёл из-за финансовых соображений: «Мне казалось, что трудно получить в жизни возможность быть кем-то хорошим и одновременно успешным. А тут ты сразу — много денег, модная одежда, машина, на тебя смотрят красивые девочки». Обратная сторона жизни гангстера — постоянная опасность, которая накладывает отпечаток на психику и делает из тебя параноика: «Нужно привыкать к осознанию, что ты можешь быть убит в любую секунду. Есть множество „ненавистников“, которые жаждут это сделать».

Массовые перестрелки между членами соперничающих лондонских банд сейчас не устраиваются: все разборки, как правило, происходят «с глазу на глаз», поэтому К1 как миниум берёт с собой нож, а в жару нередко надевает бронежилет, скрытый курткой с капюшоном. В банду приходят обычно через знакомых. По словам К1, у некоторых позади хороший бэкграунд — благополучные семьи. Чтобы не волновать родителей, новобранцы притворяются, что снимают жильё, учатся в институте, звонят каждый день домой и чаще приходят навестить мать и отца.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Yin Gang

Полиция, Лондон

Война между бандами не выливается в открытые уличные противостояния, тем не менее, становится всё жестче, констатировал The Daily Mail. «Я даже не знаю, о чём эта война. Всё, что я знаю: есть люди, которые хотят меня убить, и есть те, которых должен хотеть убить я», — рассказал член другой лондонской банды. В первой половине этого года в Лондоне было зарегистрировано 80 убийств членов различных банд — 51 человек был заколот ножом. Более 1,3 тыс. стычек закончились ножевыми ранениями.

Самым громким стало майское убийство 17-летнего Рихима Бартона в Кеннингтоне на юге Лондона. Помимо связей с бандой, подросток был начинающим и достаточно популярным рэпером, снимал музыкальные видео, которые собирали сотни тысяч просмотров в соцсетях. Его убийство наделало много шума, но Бартон был лишь 62-ой жертвой из упомянутых 80-ти, указал таблоид The Sun. Бартон возвращался домой после футбольной тренировки и был застрелен неподалёку от своего дома. «Рихим был хорошим парнем, но принял плохое решение и связался не с теми людьми», — рассказал его тренер Сейс Холмс-Льюис, признавшись, что подросток сам рассказал ему о банде и о том, что хочет перевернуть эту страницу и жить нормальной жизнью, но «было уже слишком поздно». До этого Бартон пережил ножевую атаку, отметила его мать Претана Морган. Она обращалась в полицию, однако там так ничего и не смогли предпринять.

Ростом преступности в Лондоне обеспокоен мэр города Садик Хан. «Я встречал много молодых людей, которые хотят быстро разбогатеть. Они видят кого-то с красивыми часами, хорошими тренерами, славной машиной, — отметил он. — Мы должны объяснить молодёжи, что, если вы быстро разбогатеете, вы можете стать жертвой преступления или как минимум оказаться в тюрьме. Нужно помогать молодым и указывать им на другие альтернативы».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/David Honl

Задержание членов преступной группировки в Лос-Анджелесе, США Сейчас количество преступных банд в мире насчитывает десятки тысяч, и эта цфира только растёт. Самой известной и крупной по-прежнему остаётся Cosa Nostra (с сицилийского «Наше дело»). Она начала своё существование в восточной части Нью-Йорка с начала XIX века, когда туда был приток итальянских эмигрантов. Сейчас Cosa Nostra — одна из самых известных мафиозных организаций, состоит из кланов и имеет «филиалы» по всему миру. По некоторым данным, в ней задействовано около 250 тыс. тысяч, заметил портал The Most 10.

Афроамериканская банда Crips появилась в Лос-Анджелесе. Изначально её члены носили голубую одежду и банданы. Из местной банды Crips быстро превратилась в одну из самых больших преступных группировок в мире. Сейчас в неё входит от 30 до 35 тыс. человек. Помимо торговли наркотиками, на их счету множество грабежей и убийств. Лос-Анджелесcкая группировка Bloods считает себя ожесточённым соперником Crips и подчёркивает это красной одеждой. В банду входят от 20 до 25 тыс. человек. Численность мексиканской Los Zetas не ясна, но она контролирует 11 районов страны и имеет связи с американскими бандами. Китайская преступная группировка Wah Ching специализируется, в основном, на отмывании денег и финансовых преступлениях на территории США и Восточной Азии. На неё работают 50 тыс. человек. Японская Якудза насчитывает более 102 тыс. человек, помимо финансовых махинаций члены банды прибегают также к вымогательствам, убийствам и рэкету. Считается, что они обязаны после вступления прекратить все контакты с семьёй — так они выражают своё почтение боссу.