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Таец отрезал другу пенис и скормил собакам за попытку соблазнить его жену
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Таец отрезал другу пенис и скормил собакам за попытку соблазнить его жену 

360tv.ru 2 часа назад
Таец отрезал своему другу половой орган и бросил его на съедение собаке за попытку соблазнить его спящую жену. Об этом сообщило The Daily Mail.
Трое мужчин отдыхали и распивали алкогольные напитки дома у напавшего в провинции Ратбури на западе Таиланда. Когда выпивка закончилось, хозяин жилья вместе с одним из своих коллег отошли в магазин, чтобы пополнить запасы.
Еще один мужчина остался наедине со спящей женой хозяина. Он пришел к ней в комнату и начал поглаживать. От прикосновений женщина проснулась и испугалась. Она тут же выбежала из дома с криками навстречу как раз возвращающемуся из магазина мужу. Она рассказала ему, что его товарищ пытался прикоснуться к ней.
Позднее супруг перепуганной признался полиции, что в тот момент его переполнила ярость. Он ударил своего друга молотком, затем отрезал его мужское достоинство ножом для фруктов и бросил во двор домашним собакам на съедение. После этого он попросил соседей отвести пострадавшего в больницу.
Изуродованный мужчина проснулся в больнице уже на следующий день. Он не мог вспомнить события злополучной ночи, как и причину, по которой лишился полового органа. «Я пил пиво и ликер с друзьями. После этого я ничего не помню», — завил он полиции.
Местные правоохранители арестовали яростного мужа, признавшего свою вину. Он также заявил, что «сделал бы это вновь, чтобы защитить свою жену». Его обвинили в причинении тяжкой травмы. За преступление тайцу грозит от шести месяцев до 10 лет.
Судебно-медицинские бригады обыскали место происшествия в поисках пениса жертвы, но, как и ожидалось, его съели собаки.
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