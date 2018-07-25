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Водные лыжи без лыж: на сумасшедшей скорости девушку снесло в воду
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Водные лыжи без лыж: на сумасшедшей скорости девушку снесло в воду 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Катаясь за катером по воде без лыж, женщина не смогла удержать баланс и ее унесло течением.
В США, штате Нью-Джерси, произошла абсурдная ситуация. Компания друзей каталась на лодке на озере Мохавк. В один момент одна из девушек, имеющая достаточно большой опыт в катании на водных лыжах, решила продемонстрировать свои навыки на видео и даже несколько повысить планку: прокатиться без лыж. Видео было опубликовано изданием Daily Mail.
На кадрах видно, как девушка едет голыми ступнями по реке, держась руками за штангу лодки.
Однако в один момент она перестала держать баланс: рекой ее перевернуло на живот. Постаравшись подняться на ноги, девушка оказалась на спине, а через пару мгновений, не имея больше сил держаться, она отпустила руки и сильнейший водный поток снес ее на несколько метров назад от лодки.
Несмотря на то, что удар был достаточно сильным, девушка отделалась лишь синяками и сильным испугом. Никаких серьезных трамп она не получила.
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