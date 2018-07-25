Репортеры «СОЮЗА» в Москве и Минске нырнули в омут малого бизнеса

Просто хотелось научиться шитьОтучившись три месяца на курсах кройки и шитья, Наталья осознала: во-первых, полученных знаний ей не хватает. Во-вторых, после учебы вопросов еще больше, а получить консультацию не у кого. В-третьих, оборудовать даже небольшую «любительскую» швейную мастерскую в квартире дорого и сложно. Это был 2016 год, все вокруг говорили о новом модном тренде — коворкингах. Коворкинг-пространства, или, попросту, специально оборудованные центры для совместной работы, стали появляться чуть более десяти лет назад, когда все больше людей начало уходить из офисов на фриланс. Многие из них быстро поняли, что работать не дома, а в специальном месте комфортнее. Наталья попыталась найти в столице коворкинг для желающих шить. Единственное подобное место, которое ей удалось отыскать, предназначалось скорее для профессиональных дизайнеров, а не для любителей и тем более начинающих. Единственным вариантом стало взять все в свои руки. Швейных дел мастераТолчком к открытию собственного дела стали трехмесячные онлайн-курсы для начинающих предпринимателей. В июне 2016 года девушка нашла небольшое помещение — и проект стартовал. «Начали мы с четырех швейных машинок, двух оверлоков, парогенератора и гладильной доски. Не было даже места для раскройного стола», — вспоминает Наталья. Первоначальные затраты (аренда, ремонт помещения, закупка оборудования) составили около 250 тысяч рублей. И пока что говорить о какой-то сверхприбыли рано. «У меня были свои накопления. Кредитов я никогда не брала принципиально. И, конечно, если бы не мама, я бы с этим связываться не стала», — объясняет Жутова. У мамы в тот момент как раз был отпуск — и она приехала помочь дочери. И так и осталась в Москве. Первой посетительницей коворкинга стала приятельница Натальи, которая хотела научиться шить. Потом сработало сарафанное радио — начали приходить знакомые знакомых, кто-то узнавал от друзей, кто-то — из социальных сетей. Со временем стали пользоваться спросом подарочные абонементы — их мужья часто дарят женам. Нашлись и единомышленники, точнее, единомышленницы, которые начали помогать в работе, но костяк коворкинга, конечно, Наталья и ее мама Елена. Не стоять на местеЗа два года мастерская переезжала четыре раза, росли площади, количество оборудования, очередное новоселье практически совпало с двухлетием. Сейчас коворкинг делит помещение со складом дизайнерских тканей, под мастерскую отведены две комнаты, в одной из которых проходят мастер-классы, а в другой одновременно могут работать пять-шесть человек. «К нам практически не приходят что-то подшить — для этого обычно обращаются в ателье. Кому-то хочется просто научиться шить, кто-то умеет, но, например, сломалась машинка или домашние отвлекают. Кому-то дома скучно, а здесь — общение. Именно за этим многие и приходят в коворкинги», — объясняет Елена. На наших глазах в студию вместе с мамой пришла восьмилетняя девочка — шить платья для своих кукол. Приходят и мужчины, как профессионалы, так и любители. Например, один молодой человек приходил отшивать образцы одежды для фабрики. «Я тут, правда, первый раз. Всегда дома шил, но сейчас мне нужно побольше места», — рассказал нам Андрей, увлеченно что-то шьющий за одной из машинок. Как оказалось — костюм, хобби молодого человека — участие в исторических реконструкциях. В коворкинг приходят люди с самым разным уровнем швейного мастерства. Кто-то делает это профессионально, шьет на заказ, но дома работать неудобно. Кто-то просто хочет попробовать, сшить что-то для себя. Парогенератор, большой раскройный стол, манекены, распошивальная машина, без которой невозможно работать с трикотажем — дома это себе могут позволить не все профессионалы, как минимум для этого требуется отдельная комната. Начинающих и опытных мастеров примерно поровну. Для сравнения: час работы в мастерской стоит 300 рублей, день — 900, при том что просто подшить брюки в недорогом ателье в Москве выльется минимум в 700. Можно купить абонемент на несколько дней или месяц. Посещение включает в себя пользование всем оборудованием и аксессуарами (это профессиональные ножницы, линейки, мелки и т.д.), а также консультации мастера-технолога. Есть опция индивидуальных занятий. Желающие могут арендовать швейную машинку или оверлок или принести свое оборудование. Также в коворкинге постоянно проходят мастер-классы — например, как раз на днях шили купальники и модное платье-рубашку (этот мастер-класс проводила приглашенный дизайнер). Наталья Жутова считает такой формат особенно перспективным. Подобные занятия помогают преодолеть некий барьер, который возникает, когда человек хочет начать, но не знает, с чего. Кроме того, любой бизнес требует развития, нововведений, если стоять на месте — ты проиграешь конкурентам. «Когда мы только открывались, многие еще не понимали, что такое швейный коворкинг. А сейчас в столице уже появилось несколько подобных мест, значит, надо искать новые форматы», — делится Наталья.