Психолог Ирина Белоусова: 7 признаков, что вам пора в отпуск

Плохое самочувствие, излишняя рассеянность и потеря аппетита — вот лишь несколько подсказок от нашего организма, что пора бы развеяться и как следует отдохнуть. Вместе с психологом Ириной Белоусовой разбираемся, на какие тревожные «звоночки» следует обратить внимание и кому нужна перезагрузка прямо сейчас.

Мы все такие разные — кто-то так вложен в свою профессию, что готов годами не вылезать с работы, кто-то путешествует только с детьми и приезжает из отпуска, как с каторги. А кто-то предпочитает уезжать в другие страны раз в два месяца — на перезарядку, потому что понял, что так — жизненно необходимо.

Вне зависимости от того, какой у вас личный «отпускной ритм», существуют универсальные признаки, говорящие о том, что в отпуск — ПОРА. И не мешкая. Это как сигнал организма: надо притормозить и развеяться! Перезагрузиться, отдохнуть, набраться сил и впечатлений. Вот о таких признаках я и расскажу.

Как понять, что вам семафорит организм — и физически, и психически: «А не пора ли нам пора?» Вы еле волочите ноги от усталости, с трудом просыпаетесь по утрам, и часто пребываете в полусонном состоянии, у вас сбился ритм сна и бодрствования, вечерами засыпаете плохо, сон поверхностный, голова болит по поводу и без, и боль все чаще опоясывает голову, будто тесным обручем. Повседневные радости жизни как-то не радуют, мелочи ужасно расстраивают, дети бесят, вам необыкновенно часто хочется тихонько плакать и жалеть себя-маленькую.

Как будто вы переживаете джетлаг без джетлага, да еще и со сниженным настроением.

Не тонкий ли это намек: «Ты переработал, дружок?» И надо развеяться и пережить уже этот джетлаг (и пару недель после него) где-то на другом конце планеты? Подождите, ведь есть и другие признаки:

Вас поглотила работа

В вашей жизни — только работа, работа и еще раз работа. Первое ваше утреннее движение — к телефону, проверить WhatsApp и почту, вы чистите зубы, думая о проектах, просыпаетесь среди ночи с мыслями о работе. В офисе — сто одно незаконченное дело, а вы занимаетесь чем угодно, но только не работой, — не хочется! При этом творческая мысль как-то подвяла, здоровое чувство юмора высохло, энтузиазм гаснет, и вас это пугает.

Вы думаете, что развился синдром выгорания — голову мучают беспокойные мысли о том, как же все это надоело: проекты, работа, тайминг, дедлайны, финансирование… И эти думы разрывают сердечко, потому как, на самом-то деле, вы любите свою работу всей душой. Но что-то явно идет не так.

У вас портится аппетит

С аппетитом тоже может твориться что-то непонятное: хочется есть, и при этом вы краем сознания догадываетесь, что это — эмоциональный голод. Зато нет голода физического — есть и хочется, и не хочется одновременно. Бесполезно пытаться затушить такое состояние устрицами. И пышками — тоже! Лазурный берег однозначно справится лучше.

У вас обостряются вредные привычки

От какого-то постоянного усталого расстройства вам необходимо выпить бокал искрящегося шампанского или ледяного «апероля», или чего-то еще другого алкогольного… И можно повторить — еще один бокальчик ко сну. Чудным образом, такое желание возникает каждый вечер, хотя раньше вы повышенной тяги к алкоголю за собой не замечали. Забыться, одним словом! Забыться и расслабиться.

Тревожным звоночком будет и курение. Вы вся в дыму, каждый час с сигаретой, будто пародия на роковую барышню. Чтоб вы знали, это — тоже поведенческий показатель стресса! Для многих людей 5 минут с сигаретой — такой кривоватый способ найти уединение, побыть с самим собой. Потому что психика выдерживает напряжение из последних сил — пожалейте себя и свое здоровье.

Вы не успеваете отдохнуть

Ваши выходные пролетают пулей мимо вашего сознания: ощущение, что только закончилась пятница, а уже понедельник. А где вы были в субботу с воскресеньем? Проспали, как сурок! И при этом не сильно выспались. Или просидели дома, потому что сил даже выехать за город — нет. Нет ощущения, что подзарядились.

Вы становитесь рассеянной

И превращаетесь в Машу-растеряшу. Забываете про встречи, дела, зарплату домработнице, накрасить глаза тушью, забрать детей из школы, сходить на фитнес. Про свой кофе, который уже остыл, пока вы про него забывали. Цифры, названия, даты, номера вылетают из головы, как сквозь решето. Договора не хочется читать. Отчаянно хочется иметь рядом доверенного умного, чтобы просто спрашивать: «Где подписать?» — и не вникать.

Ваши серые клеточки бойкотируют любую нагрузку и говорят свое твердое «НЕТ». Если б они на самом деле умели говорить, то добавили бы: «Хотим на курорт, на курорт!».

Но так видимо задумано, что вам это надо самостоятельно сообразить. Или, по крайней мере, вам должен намекнуть седой доктор с хитрым прищуром, к которому вы прибежите искать раннего Альцгеймера.

Вы плохо себя чувствуете

Наблюдаете странную картину: горло першит, но температура нормальная. Нос мокрый, ощущение предпростудное. А простуда — так, чтоб отдохнуть хоть на больничном недельку, — не разворачивается! Вот это все — история про хронический стресс и нервное истощение, а еще снижение иммунитета на этом «благоприятном» фоне.

Цвет вашего милого личика стал каким-то пасмурным, с серым оттенком, под глазами темные круги панды, появляется асимметрия черт лица из-за хронического напряжения мышц. А ваш косметолог разводит руками и грешит на обезвоженность! Патчи под глаза с жемчужной пылью летят в мусор, ибо расстраивает их неэффективность. Инъекции хочется назвать бракованными и негодными, потому как доктор обещал месяц свежего лица, а препарат не вытянул и недели толком.

Шея болит нещадно, невролог говорит — остеохондроз! Массажист качает головой и произносит таинственное «Ваша трапеция нуждается в постизометрической релаксации, сейчас будет больно — терпите». Его волшебные руки приносят лишь временное облегчение, даже если курсом. Плечевой пояс скукожен в один большой кирпич.

Ваше переутомление начинают замечать другие люди

Как минимум потому что на фотографиях в Instagram вы все чаще в бетонно-напряженной позе. И вы понимаете, что это все как-то связано. На самом деле, состояние «ахтунг — пора в отпуск» называется неврастения. Это — история про ваши высокие притязания к жизни и нехватку ресурсов одновременно.

Отпуск здесь как нельзя кстати поможет выровняться, развеяться, переосмыслить ситуацию и перераспределить свои ресурсы разумно.

Да и «подкачаете» вы их естественным образом: свежий воздух, сбалансированная и полноценная диета, волшебной красоты пейзажи, теплая водичка, солнышко, хорошее настроение — вот это вполне себе замечательный и очень универсальный рецепт. Не даром мудрые российские доктора рекомендовали своим переутомившимся пациентам посетить Виши, и непременно! Ну, на худой конец, Кисловодск.

Элегантно, но настоятельно и предвзято рекомендую отправиться в отпуск, если вы заметили за собой что-то из списка выше. И как врач, и как психолог, и как просто женщина. Просто потому, что хороший и желанный отпуск — это всегда приятно, красиво и полезно. И баловать себя надо чаще. Особенно, если вы — трудоголик.