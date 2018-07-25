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В Нижегородской ярмарке пройдет лекция о влиянии истории на дизайн
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В Нижегородской ярмарке пройдет лекция о влиянии истории на дизайн 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В четверг, 26 июля, в рамках выставки «История российского дизайна 1917–2017» в Нижнем Новгороде пройдет лекция историка дизайна жилой среды Павла Ульянова. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, гости мероприятия узнают, почему для современных дизайнеров так важно знать историю.
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В пример Ульянов приводит датских мебельных дизайнеров: они считали, что не существует проблем, которые не были успешно решены в прошлом. Именитых творцов нередко вдохновляли одни и те же идеи минувших лет.
Образовательная программа будет совершенно бесплатной для горожан. Лекция начнется в 19:00 в Нижегородской ярмарке. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация.
Ранее мы писали, что Анатолий Белый и Екатерина Шпица читали для нижегородцев стихи на берегу Волги.
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