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Кэти Холмс допустила три ошибки в одном образе
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Кэти Холмс допустила три ошибки в одном образе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кэти Холмс фото: picture alliance/globallookpress.com  Пока таблоиды судачат о том, что от 40-летней Кэти ушел ее бойфренд Джейми Фокс, она уверяет, что на самом деле все не так. Тем временем папарацци застукали 50-летнего актера на отдыхе с бывшей женой и детьми: экс-супруги весьма недвусмысленно обнимались. Похоже, что Кэти все-таки бросили. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Где-то в душе у Кэти живет маленькая девочка, которая подсказывает вполне взрослой актрисе, что носить. Только этим можно объяснить ее любовь к туфлям на низком каблуке с ремешками на подъеме, в которых она выглядит словно школьница. Да и сумка на широком ремне не в тему. Корсет платья подобран не по размеру — он слишком сдавил грудь.
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