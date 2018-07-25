Кэти Холмс допустила три ошибки в одном образе

Кэти Холмс фото: picture alliance/globallookpress.com Пока таблоиды судачат о том, что от 40-летней Кэти ушел ее бойфренд Джейми Фокс , она уверяет, что на самом деле все не так. Тем временем папарацци застукали 50-летнего актера на отдыхе с бывшей женой и детьми: экс-супруги весьма недвусмысленно обнимались. Похоже, что Кэти все-таки бросили. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Где-то в душе у Кэти живет маленькая девочка, которая подсказывает вполне взрослой актрисе, что носить. Только этим можно объяснить ее любовь к туфлям на низком каблуке с ремешками на подъеме, в которых она выглядит словно школьница. Да и сумка на широком ремне не в тему. Корсет платья подобран не по размеру — он слишком сдавил грудь.