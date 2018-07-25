В Махачкале задержали заместителя мэра Курбана Курбанова 

Заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Задержан», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана. Он также отметил, что чиновник был задержан в рамках уголовного дела в отношении бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого обвиняют в превышении полномочий.
Источник агентства не исключил, что в отношении Курбанова могут начать уголовное производство. Официального подтверждения этой информации нет.
Курбан Курбанов совмещал должности заммэра Махачкалы и начальника управления архитектуры и градостроительства города.