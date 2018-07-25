Кухарка-убийца: как Тифозная Мэри заразила смертельной болезнью полсотни человек

Мэри Маллон вошла в историю США, как первый переносчик брюшного тифа, у которого не проявлялись симптомы заболевания. Работая кухаркой девушка успела заразить 47 человек, трое из которых скончались, а известность к ней пришла из-за яростного отрицания своей болезни. Тифозная Мэри являлась уроженкой Ирландии, а некоторые источники гласят, что в период беременности ее мать переболела тифом. Несмотря на это, девочка появилась на свет абсолютно здоровой, а в 15 лет переехала в США, поскольку тут жили ее родственники. Ей повезло пристроиться кухаркой в состоятельную семью, и последующие годы она оттачивала свое мастерство. Однако с 1900 женщину начала преследовать эпидемия брюшного тифа, словно следуя за ней по пятам. За семь лет Мэри Маллон успела сменить работу в пяти семьях, где каждый раз зарождалась новая эпидемия. В городе Мамаронек распространился брюшной тиф, который долгое время не беспокоил местных жителей, а в семье на Манхэттене из-за данного недуга умерла прачка. В доме адвоката семь из восьми членов семейства подхватили тиф, пока ирландка помогала в уходе за больными. В 1906 она пошла работать поваром в семью банкира, и именно в то время шестеро человек подхватили брюшной тиф. Мэри увольнялась из каждого дома, где начиналась эпидемия, и в очередной семье уже через пару недель после ее прихода слегла часть домочадцев. Они решили обратиться к эксперту Джорджу Соперу, и тот сумел найти связь между кухаркой и вспышками заболевания. Еще один дом оказался поражен после прихода кухарки, и тогда Сопер предложил женщине сдать анализы на наличие инфекции, но она это восприняла как оскорбление. Тогда ирландские эмигранты терпели отношение как к второсортным людям. Маллон отметила, что ее ничего не волнует, а лучший аптекарь города при осмотре не заметил наличия болезней. Действительно, гражданка не имела признаков заболевания, но при этом являлась ее переносчиком. Вскоре она привлекла внимание департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, и после неудачных переговоров было решено взять ирландку под стражу. В тюрьме ее вынудили сдать анализы, выявив очаг распространения брюшного тифа. Ее сразу направили на трехлетнее лечение в больницу Норт-Бразер, где лечащий врач замечал странную картину — анализы пациентки оказывались то положительными, то отрицательными. Доктора решили освободить Мэри Маллон при условии, что она оставит прежнюю работу. В 1910 женщина дала присягу, вернувшись на материк, но особых знаний и умений у нее не было, поэтому она пошла трудиться прачкой. Такая работа оказалась более тяжелой и менее оплачиваемой, в связи с чем уже скоро Мэри сменила фамилию на Браун и снова начала подрабатывать кухаркой. Она все еще не верила тому, что действительно заразна, и чувствовала себя совершенно здоровой. Если же в очередной семье после нее распространялся тиф, ирландка оперативно увольнялась. Джорджу Соперу не удавалось вычислить женщину, пока она не решила пойти в Женскую больницу Слоун, где заразила 25 человек. После этого Мэри сразу взяли под арест. Второй карантин Тифозной Мэри начался в 1915, продолжаясь до конца ее жизни, а на острове она стала настоящей звездой. К ней часто ехали ищущие скандалы и сенсации журналисты. От лечения женщина отказывалась, а в 1922 решила стать санитаркой, через пару лет заслужив повышение до лаборантки. Умерла Мэри Маллон от пневмонии в 1938 году, находясь на острове. Вскрытие подтвердило факт того, что женщина и в самом деле выступала переносчиком болезни. Таким образом она стала первым доказательством того, что человек способен распространять смертельную болезнь, являясь при этом здоровым.]]>