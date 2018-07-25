Индия лидирует в рейтинге самых опасных для женщин стран

Индия возглавила рейтинг самых опасных для женщин стран. Таковы данные независимой благотворительной организации Thomson Reuters Foundation.

Каждый час против женщин в этой стране совершается около 40 преступлений. Число сексуальных преступлений стремительно растет. Проблема стала настолько острой, что в апреле этого года правительство Индии ввело смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

Минимальный срок тюремного заключения для тех, чьи жертвы были младше 16, увеличился до 20 лет. А с 2013 года в стране можно попасть в тюрьму за сексуальные домогательства и вуайеризм (подглядывание за интимными процессами. — Прим. «Ридуса» ).

Массовые протесты начались после огласки истории с групповым изнасилованием студентки в автобусе, которое произошло в 2012 году в Дели. После этого случая сексуальные преступления с летальным исходом стали караться в Индии смертной казнью. Тогда девушку, которая со своим другом ехала домой, жестоко изнасиловали шестеро мужчин прямо в автобусе, после чего выбросили на обочину. От полученных травм она скончалась спустя несколько недель.

В 2017 году изнасилование 10-летней девочки ее родным дядей всколыхнуло общественность. В результате школьница забеременела. Родные сказали ей, что в животе у нее большой камень, который нужно извлечь. После кесарева сечения семья девочки отказалась от ребенка.

Жертвами насилия в Индии становятся не только местные женщины, но и туристки. В начале мая этого года в индийском штате Керала полиция обнаружила женский труп без головы. Тело принадлежало пропавшей месяцем ранее 33-летней латвийской туристке. Полиция выяснила, что двое местных жителей накачали ее наркотиками, изнасиловали, а после обезглавили. Подозреваемых задержали. Известно, что туристка приехала в Индию лечиться от депрессии.

Россиянки, живущие в Индии, рассказали об опасностях, которые ожидают женщин в этой стране. Они рассказали журналу «Сноб», как спасались от назойливого внимания, домогательств и что делали, чтобы не стать жертвами изнасилования.

33-летняя Екатерина живет в Индии уже несколько лет. Впервые она приехала в страну в 2010 году, прошла курсы подготовки преподавателей йоги в Дхарамсале и устроилась переводчиком с английского для русских туристов. В 2017 году Екатерина вышла замуж за индийца.

Она советует женщинам не напиваться до беспамятства в ночных клубах, не принимать от незнакомых напитки и сладости (туда добавляют наркотики), не носить слишком открытую одежду, не ходить в гости и не приглашать к себе в номер, не садиться в машины к незнакомым или малознакомым мужчинам.

«Встречаться с кем-то лучше в общественных местах. Не стоит путешествовать одной по нетуристическим местам, деревням, лучше ехать в составе группы или с мужчиной. Нужно вести себя уверенно и в случае опасности громко кричать и угрожать полицией», — рекомендует Екатерина.

31-летняя Мария после второй поездки девушка разочаровалась в индийских мужчинах «на всю оставшуюся жизнь».

Она поселилась в Джайпуре и устроилась преподавателем русского и английского языка в школу. За 10 минут, пока девушка добиралась до работы, многие мужчины просто останавливались и откровенно пялились на нее. Каждый день кто-то подходил и спрашивал у меня телефон, приглашал куда-то, рассказала Мария.

Подавляющее большинство индийских мужчин россиянка считает озабоченными маньяками. Чтобы внимания было чуть меньше, девушка надевала закрытую одежду.

К концу моего пребывания в Индии мне хотелось треснуть каждого подходившего ко мне мужчину, поделилась Мария.

«Я уезжала из Джайпура с ощущением, что мне хватило Индии на всю оставшуюся жизнь и что я полностью разочаровалась в индийцах. На местных женщин они так не пялятся и не подойдут с предложением заняться сексом, хотя бы какое-то показное уважение есть. А вот иностранки, с их точки зрения, спят со всеми», — заявила россиянка.

27-летняя Анастасия вышла замуж за индийца и периодически гостит у него на родине в Бангалоре. Ей сложно привыкнуть к традиционному положению женщины в индийском обществе. В Индии нужно ломать себя во многом, быть гибким, приспосабливаться, поделилась девушка. Она отметила, что индийское общество абсолютно патриархально, поэтому женщина занимается здесь домашней работой, служением родителям мужа и воспитанием детей.

По словам Анастасии, иностранкам нужно быть сверхосторожными. Из-за цвета кожи и присущих индийскому обществу стереотипов белых женщин считают легкодоступными и вульгарными, считает россиянка. Поэтому белым девушкам лучше не выходить в темное время суток, нужно вести себя и выглядеть скромно. В идеале следует выходить на улицу с кем-то из индийцев — это значительно облегчит вам жизнь, заключила она.

Все собеседницы отметили, что одеваться нужно скромно, поскольку традиционное индийское общество не приемлет открытую одежду. Женщины в короткой и обтягивающей одежде с открытым декольте считаются легкомысленными.

На прошлой неделе «Ридус» сообщал, что индийская актриса Раджшри Дешпанде, известная по британскому сериалу «МакМафия», выразила свое негодование по поводу присвоения ей в соцсетях титула порнозвезды.