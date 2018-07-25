Здоровый образ жизни: как найти свой путь

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Иногда здоровый образ жизни кажется чем-то недостижимым. Как общеизвестная «диета с понедельника», он периодически появляется лишь в мечтах, а затем растворяется за суровыми аргументами вроде «мне некогда» или «я от природы неспортивная».

Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут незаметно поменять привычки на более полезные без сильного дискомфорта и серьезных ограничений.

Снизить напряжение

Тревога — вот что руководит большинством популярных фитоняшек инстаграма. Не удовольствие, не осознанность и даже не желание увеличить продолжительность своей жизни заставляют большинство известных блогеров генерировать посты как из пулемета, просить лайки и участвовать в конкурсах, направленных на повышение лояльности читателей. Эти популярные девушки пуще всего боятся проснуться однажды и обнаружить, что их попа стала на три размера больше. А значит, авторитет сменится разочарованием подписчиков. Тревожных фитоняшек можно узнать по категоричным заявлениям «Никакого больше сахара в моей жизни», «Те, кто не делает кардио натощак пять раз в неделю, слабаки» и прочим лозунгам, создающим впечатление, будто их автор планирует всю жизнь провести на воображаемом броневичке, в огне революционной борьбы за мышечную массу, в окружении преданных фанатов смузи из сельдерея.

Увы, жизнь — это не только победы в инстаграм-челленджах, но еще и всякие нестандартные ситуации вроде переезда в другие страны, рождения или усыновления детей, борьбы с тяжелыми хроническими болезнями. Именно в эти непростые моменты приходится отказываться от привычного режима дня и выпивать лишнюю чашку кофе, съедать слишком сладкое пирожное в случайном кафе или две недели подряд не иметь возможности сходить в спортзал. Помогает в таких ситуациях осознание собственной тревоги, отсутствие категоричности и спокойное следование выбранному пути. Тогда даже в сложные моменты жизни найдется время, чтобы расстелить коврик для йоги или съесть яблоко в коротком перерыве между важными совещаниями.

Найти мотивацию

Похудеть к отпуску — слишком абстрактная, а потому неудачная мотивация. Сюда же относится желание носить строго определенный размер одежды, мечта влезть в платье со школьного выпускного вечера или стремление «показать им всем». Совершенно непонятно, что делать после того, как вожделенный размер одежды будет достигнут? И кто эти таинственные «все», если большинство людей сосредоточены исключительно на собственных проблемах и достижениях?

Хорошая мотивация — стремление избежать болезней образа жизни. За этой скучной формулировкой стоит понимание, что масса недугов пройдет стороной, если ежедневно делать хотя бы немного для хорошего самочувствия. Любая физическая активность в течение 30 минут ежедневно, по данным Всемирной организации здравоохранения, поможет «убежать» от инсульта и инфаркта, снизить риски деменции. Питание с достаточным количеством клетчатки, ограничением добавленного сахара и транс-жиров также значительно улучшит качество жизни.

Кажется, что это общие фразы. На самом деле за рекомендациями ВОЗ стоит возможность жить счастливо: ходить пешком на далекие расстояния, не чувствуя одышки или боли в суставах; кататься зимой на катке или сноуборде, а летом — на самокате; иметь возможность сменять одну физическую активность на другую по настроению. Здоровье позволяет ощущать полноту жизни, активно работать, много двигаться, с удовольствием есть простую еду.

Влюбиться в спорт

Отчего-то принято считать, что физическая активность максимально полезна тогда, когда она вызывает одышку, красноту лица и обильное потоотделение. Если через некоторое время после непосильной тренировки возникает мышечная боль буквально во всем теле, это и вовсе расценивается как большая удача и великая победа над собой.

Еще одна ошибка — строго следовать противоречивым рекомендациям фитнес-тренеров. Растяжка до и после тренировки. Бег по минутам. Строгий контроль частоты сердечных сокращений и стремление держаться выбранной интенсивности нагрузок, несмотря на одышку и головокружение. Все во имя похудения!

Исследования показывают, что растяжка никак не влияет на вероятность развития отсроченной боли в мышцах. А это значит, что растягиваться до потери сознания в любой ситуации совсем не обязательно. Можно даже совсем не заниматься растяжкой, если только физическая активность не подразумевает движений нефизиологичной амплитуды, как, например, в йоге, пилатесе или балете.

Но главное, что поможет начать свой путь к ЗОЖ, — это искренняя любовь к выбранной физической активности. Сегодня доступны практически любые занятия для новичков — от художественной гимнастики до катания на коньках. Вот он, идеальный момент, чтобы реализовать мечты детства: пусть вы не станете известной балериной, но уверенно стоять на пуантах и делать изящный арабеск — вполне реальная перспектива.

Выбранная физическая активность должна приносить удовольствие, сравнимое с влюбленностью: радость от небольшого прогресса, предвкушение новых достижений. Все это создает столь важную положительную эмоциональную окраску от занятий и мотивирует продолжать, совершенствоваться, выходить на новый уровень умений.

Не заниматься подсчетами

Любые попытки превратить удовольствие в скрупулезные подсчеты обречены на провал. Это относится и к здоровому образу жизни: одна мысль о необходимости рассчитать фитнес-меню из морковки и брокколи на неделю вперед ввергает обычного человека в уныние. Более того, любые попытки серьезно запланировать частоту тренировок, калорийность и время каждого приема пищи, равно как и прочие попытки взять свою жизнь под максимальный контроль… усиливают тревогу.

Именно поэтому после основательных размышлений о том, сколько куриной грудки вам нужно закупить на три дня вперед, чтобы начать наконец «худеть с понедельника», возникает два непреодолимых желания — опустошить содержимое холодильника и выкинуть из дома весы. Любая суровая попытка загнать себя в строгие рамки самоограничения сопровождается усилением телесной тревоги. Она проявляется недовольством своими формами, пристальным поиском и рассматриванием недостатков будто под увеличительным стеклом, приступами аппетита к «мусорной» еде вроде чипсов или шоколадных батончиков.

Строгое планирование — не лучшее начало для неопытного сторонника ЗОЖ. По мере налаживания доверительных отношений с собственным телом картинка дальнейших тренировок сложится сама собой, как и примерное меню из любимых продуктов. Поэтому приложение «Счетчик калорий» лучше сразу удалить из смартфона, а также попрощаться с суровым виртуальным наставником, который проверяет, сколько берпи вы сделали за день. Тревога — плохой союзник в поисках гармонии с собой.

Найти единомышленников

В соцсетях есть традиция публиковать «мотивирующие посты» и «вдохновляющие картинки». Суть этого явления сводится к рассказу о паразитах, токсинах и шлаках, которые атакуют организм нездорового человека, а также к угрозам и насмешкам по отношению к «слабым и жирным».

Подписчики приходят поглазеть на звездных фитоняшек, повздыхать о несбыточности желаний и о собственной лени… И больше ничего не делают. Таков феномен современных «мотивирующих» ресурсов: они привлекают к себе внимание тысяч людей и считаются успешным инструментом у рекламодателей, хотя пользы от них не так уж и много. Красивые картинки вызывают зависть или иные эмоции, но никак не помогают найти новичку собственный путь здорового образа жизни.

Совсем другая история с единомышленниками. Команда людей, разделяющих одно увлечение — например, страсть к велопрогулкам по сложным маршрутам или любовь к современным танцам, помогает не чувствовать себя в изоляции. Возможность делиться опытом, узнавать от что-то новое от настоящих людей, а не картинок из социальных сетей, прибавляет уверенности в своих силах. Именно поэтому полезно заводить знакомства на групповых занятиях йогой, скалолазанием или карате. Я давно заметила, что лечебной гимнастикой при боли в спине регулярно занимаются те мои пациентки, которые посещают занятия вместе. Им никогда не скучно, всегда есть что обсудить и на кого равняться.

У каждого свой путь к здоровому образу жизни. Иногда он оказывается извилистым, полным ошибок, регресса и неудачных начинаний. Мне кажется, процесс здесь важнее результата. Возможность прихвастнуть безупречным прессом или умением ходить на руках — это, конечно, прекрасно. Но куда важнее «счастье в мелочах», ощущение спокойной радости в процессе занятий. Поэтому слушать себя и не торопиться достигнуть всего и сразу, пожалуй, главный совет для начинающего.

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