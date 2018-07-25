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Житель Таиланда скормил собакам пенис друга за попытку соблазнения
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Житель Таиланда скормил собакам пенис друга за попытку соблазнения 

Дни.ру 1 час назад
В провинции Ратбури на западе Таиланда местный житель отреза половой орган другу и отдал его на съедение собакам, сообщает телеканал «360». Причиной стала ревность.
Все началось с того, что трое мужчин сидели дома и распивали алкогольные напитки, которые со временем закончились. Хозяин квартиры вместе с одним из друзей пошел в магазин за добавкой. Третий мужчин остался наедине со спящей женой владельца жилья. Он зашел к ней в комнату и начал поглаживать, из-за чего женщина проснулась и выбежала из дома с криками. В этом время навстречу как раз шел ее супруг мужу, который от нее и узнал о попытке соблазнения.
Хозяин взял из дома молоток и ударил приятеля, после чего ножом отрезал ему пенис и бросил во двор собака на съедение. Теперь мужчине грозит срок от шести месяцев до 10 лет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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