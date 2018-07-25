Кайли Дженнер и Трэвис Скотт попали на обложку GQ 

София Гарбовская, редактор ленты новостей
На прошлой неделе Кайли Дженнер вошла в список Forbes как самая молодая предпринимательница в рейтинге богатейших женщин. За это журнал поместил ее на обложку, а теперь Кайли снялась и для обложки нового номера GQ — на этот раз с отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом. Парочка дала первое совместное интервью (и объяснила, почему не делала этого раньше).
«Трэвису не нравится внимание. Вот почему наши отношения такие приватные. Если он приглашен на какое-то мероприятие, то я туда не приду, — рассказала Кайли. — Потому что я хочу, чтобы он сделал свое дело. Я знаю, что он не в восторге от публичности, но он смирился, поскольку мы любим друг друга и у нас есть семья».
Также она поделилась, что у них, как и у любых других пар, случаются ссоры: одна произошла буквально накануне интервью.
«Последний раз я плакала вчера. Мы с Трэвисом поругались. Конечно, это нормально. Я просто плакала, потому что была уставшая и замотанная. Потом я прилетела в Хьюстон на несколько часов, чтобы обнять его. В основном мы ссоримся, потому что долго не видим друг друга. Теперь у нас есть Сторми, и я пока не могу брать ее с собой в поездки. Она слишком маленькая. Так что выкроить время, чтобы побыть вместе, — это довольно сложная миссия».
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