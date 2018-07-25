Кайли Дженнер и Трэвис Скотт попали на обложку GQ

На прошлой неделе Кайли Дженнер вошла в список Forbes как самая молодая предпринимательница в рейтинге богатейших женщин. За это журнал поместил ее на обложку, а теперь Кайли снялась и для обложки нового номера GQ — на этот раз с отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом . Парочка дала первое совместное интервью (и объяснила, почему не делала этого раньше).

«Трэвису не нравится внимание. Вот почему наши отношения такие приватные. Если он приглашен на какое-то мероприятие, то я туда не приду, — рассказала Кайли. — Потому что я хочу, чтобы он сделал свое дело. Я знаю, что он не в восторге от публичности, но он смирился, поскольку мы любим друг друга и у нас есть семья».

Также она поделилась, что у них, как и у любых других пар, случаются ссоры: одна произошла буквально накануне интервью.

«Последний раз я плакала вчера. Мы с Трэвисом поругались. Конечно, это нормально. Я просто плакала, потому что была уставшая и замотанная. Потом я прилетела в Хьюстон на несколько часов, чтобы обнять его. В основном мы ссоримся, потому что долго не видим друг друга. Теперь у нас есть Сторми, и я пока не могу брать ее с собой в поездки. Она слишком маленькая. Так что выкроить время, чтобы побыть вместе, — это довольно сложная миссия».

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