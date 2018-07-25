Личный опыт: как создать бренд значков из дерева, которые носят Алиса Фрейндлих и Кирилл Серебренников?

За спиной петербургского бренда деревянных значков waf-waf — пять лет работы, 400 точек продаж и клиенты в лице Алисы Фрейндлих Кирилла Серебренникова , солистов Panic! At The Disco и фронтмена My Chemical Romance Джерарда Уэя. Идеолог мануфактуры Гоша Бондарев рассказал, с чего все начиналось: отказа от профессий геофизика и математика, первых заработанных на моде 500 рублей и панических атак от пережитого в Петергофе избиения.

В 17 лет я пошел учиться на геофизика в СПбГУ — еще в школе понял, что люблю точные науки, хотя мои родители не связаны с этой областью вообще. Папа учился в Горном институте, а мама по образованию — филолог. На третьем курсе впервые задумался, что не хочу продолжать развиваться в этом направлении, и в магистратуре свернул на математическое, поступив в ВШЭ . Втягивался в процесс 8 месяцев и даже начал писать диссертацию про счастье: для большой выборки людей счастье можно описать формулами и уравнениями, и это круто, потому что далеко от экономики, но все же связано с цифрами. До защиты моя работа не дотянула — магистратуру я бросил, позже вернулся на геофизику и снова ее бросил. Я оказался в ситуации, когда не знал, что делать, но четко понимал, что не хочу заниматься ни физикой, ни математикой. В 22 все мои одногодки оканчивали магистратуру и строили карьеру, а я работал официантом, чтобы оплачивать съемную комнату для себя и девушки (как раз переехал из родного Петергофа в Петербург). Пик карьеры на этом месте — научиться быстро разносить подносы: для этого у нас отбирали телефоны, планшеты и книги, которыми можно было скоротать свободное время. Но я нашел уязвимость в системе — выписывал в блокнот официанта стихи, забегал в подсобку и заучивал.

Я получил на «Авито» 500 рублей — половину стоимости официантской смены. И понял: деньги можно зарабатывать не так сложно и по-идиотски

Поворотный момент — заказ обуви с «Алиэкспресса». Топсайдеры оказались мне велики, и я выложил их на «Авито», получив дополнительные 500 рублей — половину стоимости официантской смены. В голове щелкнуло: деньги можно зарабатывать не так сложно и по-идиотски, и я решил сделать что-то свое. Мне всегда нравилась культура секонд-хендов: ты ищешь вещь, покупаешь, даешь ей вторую жизнь, при этом думая, почему от нее отказались. Я хотел поделиться своей любовью с другими и открыл домашний шоу-рум, выделив часть комнаты под стеллажи и вешалки. Искал одежду и аксессуары в Хельсинки — привозил, раскладывал, гладил, фотографировал и выкладывал в группу «ВКонтакте» со смешными подписями. В то время еще никто не догадывался, что б/у вещь можно продать, заранее приведя ее в порядок, — просто швыряли ее на пол и говорили: «Покупайте, ребята!». Вскоре я накопил невероятную сумму в 7000 рублей и готов был уволиться из ресторана — знал, что хотя бы за половину комнаты уже могу заплатить. В следующие месяцы прибыль только росла, а я работал дома и параллельно занимался саморазвитием — сломал систему, был счастлив!

Через 8 месяцев мне надоело продавать одежду, сделанную другими. И тут вновь дело случая — в руки попалась деревянная визитная карточка, которая меня впечатлила настолько, что я две недели показывал ее друзьям со словами «хочу научиться так делать». Позитивной обратной реакции идея не получила: все говорили, что аксессуары из дерева — «неинтересно» и «отстой». Зато они заинтересовали моего старшего брата Лешу, который сказал: «Давай придумаем что-то похожее!». На тот момент он вел бизнес-проект по созданию сувениров, и мы решили объединить их с деревом.

Все говорили, что аксессуары из дерева — «неинтересно» и «отстой»

Оборудование для нашего стартапа стоило невероятных денег — 400 000 рублей. Мы с братом назначили дату, когда сможем его купить, и начали жить скромнее, чем раньше (хотя никогда особо не шиковали). Через 4 месяца внесли первую сумму, а потом «доложили» остаток — в мае 2013-го к нам приехала необходимая техника. Арендовали для нее помещение, закупили материалы и поняли, что совершенно не знаем, что с ними делать. Я стал читать тематические статьи, смотреть видео-уроки и учиться рисовать эскизы сувениров — снова ходил на работу каждый день, хотя производство стояло, а команды не было. Вскоре появился первый заказ: знакомый попросил 100 брелоков для своего магазина чая. Заработали с братом 4000 рублей, мне казалось это чем-то невероятным. Первая коллекция появилась спустя 7 месяцев — деревянные значки с портретами 12 писателей. Незадолго до этого у меня появилась татуировка со Львом Толстым , и я подумал, что многие бы тоже хотели выказать любовь к книгам и авторам, но не столь радикально. Информацию о релизе я отправил в газеты, магазины (например, «Подписные издания») и группу «ВКонтакте», которая осталась со времен моего секонд-хенда «waf-waf stuff». Убрал из его названия последнее слово, придумал логотип с изображением мопса моей подруги (ныне умершего) и загрузил вместо винтажной одежды снимки со значками из дерева — зашло!

После «писателей» появились коллекции с дикими животными, музыкальными символами, лесными растениями, Петербургом и «бородачами». Мы стали принимать индивидуальные и корпоративные заказы, сотрудничать с татуировщиками и иллюстраторами (Саша Unisex, Lora Zombie Денис Марахин), делать пины, браслеты и серьги-гвоздики. Это 70% ручной работы, поэтому пришлось собирать команду, в которой сейчас больше 20 человек. К нам на работу пытались устроиться даже ребята из «Брошечной им. Билла Трейлора», но вакансии уже были закрыты. Позже смотрю — они выпускают деревянные значки, хотя, возможно, такой план у них был задолго до «ваф-вафа». Сейчас я работаю в бренде как арт-директор, Леша занимается управлением и финансами. За пять лет нам удалось многое автоматизировать, поэтому появилось свободное время. В последние годы я занимаюсь леттерингом (искусство рисовать буквы — Прим.ред.), принимая заказы и проводя мастер-классы. А еще учу жить (смеется) — недавно, например, выступал с лекцией на TEDx Talks в Петербурге.

Лекция называлась «Расскажи миру, что вечером ты рыдал в подушку» и посвящалась тому, насколько важно делиться переживаниями. До недавнего времени я беспокоился из-за ситуации, случившейся со мной на первом курсе, — меня избили на поле в Петергофе, пиная в течение семи минут и не излагая требований. Я думал, что вот-вот умру и еще так странно и нелепо. А закончилось все ором «давай мобилу» и моими паническими атаками в течение следующих трех лет. Я не мог спокойно гулять по улице: если видел впереди людей, то сворачивал в другую сторону. А еще не встречался с девушками, ведь это подразумевало свидания на свежем воздухе. Стоит ли говорить о поездках на такси и возвращении домой в позднее время?

Я долго держал беспокойство в себе, а позже решил обратиться к специалисту — он сказал, что это «посттравматический синдром», сформированный после моего избиения. Оказалось, что похожие истории и тараканы есть у многих моих знакомых: для меня было открытием, что люди, которые в социальных сетях выставляют фотографии с довольными улыбками, на самом деле переживают жесточайшую депрессию со слезами, соплями и наблюдениями у врача. Первый шаг к решению проблемы — начать о ней рассказывать: возникает диалог и происходит обмен советами, а ты перестаешь чувствовать себя неполноценным и становишься частью «нормального общества». Waf-waf открыл мне путь к большой аудитории, и теперь я могу обучать ее на своих ошибках. Фото: личный архив героя, онлайн-магазин waf-waf