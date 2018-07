Личный опыт: как создать бренд значков из дерева, которые носят Алиса Фрейндлих и Кирилл Серебренников? 

За спиной петербургского бренда деревянных значков waf-waf — пять лет работы, 400 точек продаж и клиенты в лице Алисы Фрейндлих Кирилла Серебренникова , солистов Panic! At The Disco и фронтмена My Chemical Romance Джерарда Уэя. Идеолог мануфактуры Гоша Бондарев рассказал, с чего все начиналось: отказа от профессий геофизика и математика, первых заработанных на моде 500 рублей и панических атак от пережитого в Петергофе избиения.