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Рэмзи прокомментировал свое будущее
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Рэмзи прокомментировал свое будущее 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Арсенала» Аарон Рэмзи рассказал о ходе переговоров по продлению соглашения с клубом.
"Посмотрим, что будет дальше, но мой агент и клуб еще ведут переговоры. Я не особо уверен, от чего это зависит, и я просто доверяю им обсудить и уладить эту ситуацию, однако мы пока не пришли к соглашению.
Мой агент и клуб пытаются договориться, но я не знаю, сколько времени это займет. Переговоры идут уже достаточное количество времени, но нам все равно нужно подождать. Время покажет" — приводит слова Рэмзи Sky Sports.
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