Зачем женщины народа падаунг носят кольца на шее, и почему их нельзя снимать?

Народ падаунг, поселившийся в высокогорных районах на территории Юго-Восточной Азии, известен во всем мире женщинами, которые имеют неестественно длинные шеи. Местные уже с пяти лет вынуждены носить на шее тяжелые медные спирали, притом их количество растет из года в год. Изначально на шею девочек цепляют спираль, состоящую из шести колец, а когда приходит время выходить замуж, их число достигает максимума. Шея девушек при этом может удлиняться до 40 см, а ее экзотический вид привел к тому, что женщин этого народа прозвали жирафами. Обитает народ падаунгов в Мьянме и на просторах Таиланда, а их численность достигает 50 тысяч. Зарабатывают местные тем, что выращивают рис и разводят скот, а обычай с кольцами на шее имеет многолетнюю историю. При слишком большом количестве колец их носительницам часто тяжело банально вращать головой или наклонятся, поскольку атрибут их красоты значительно сковывает движения. Помимо шеи, некоторые носят кольца на конечностях. Туристам поясняют, что народ падаунгов считает длинную шею эталоном красоты, но оказывается, что в такой особенности есть практические объяснение. В регионах проживания племени нередко можно встретить тигров даже в современности. Считается, что мужчины могли отбиться от хищника, а женщины оказались вынуждены защищаться посредством металлических шейных корсетов. Они не позволяли тигру загрызть свою жертву. Согласно еще одной версии появления колец на шее девушек-падаунгов, их стали надевать на местных красавиц, чтобы соседние народы не могли украсть для себя невест. Также в этом районе процветало самовольное бегство, которое предотвращали кольца. Их не представлялось возможным снять без наличия соответствующих навыков и специальных приспособлений, но даже без колец таких девушек можно было сразу опознать по длинной шее. Медики считают, что ношение таких колец на шее отрицательно воздействует на здоровье. Часто спирали оказываются слишком длинными, из-за чего затрудняется подвижность головы, а шейные мышцы со временем попросту атрофируются. При снятии колец женщины рискуют получить перелом шеи, которая не может удерживать голову самостоятельно. В современности далеко не все дамы народа падаунг предпочитают носить кольца. Многие отказываются от них в молодости и чудесно обходятся без сомнительной поддержки на протяжении всей жизни. Однако во многих деревнях этого народа в Таиланде кольца считаются прекрасным способом заработка из-за внимания к ним со стороны туристов.]]>