Целебный конфликт: типы ссор, через которые должна пройти каждая пара

Спроси любую пару, о чем они спорят, и услышишь несколько общих тем. Есть болевые точки, через которые проходят все влюбленные. Если думаешь, что ссоры — это признак плохих отношений, то ты ошибаешься. Как только конфликты разрешаются, вы с партнером становитесь ближе, а значит, двигаться вперед вам будет намного легче. Главное, выбирать конструктивные методы решения проблем. Вот основные типы ссор, с которыми вы с парнем наверняка сталкивались или столкнетесь.

1. Установление границ

Почти все основные ссоры в парах сводятся к двум вещам: границам и ожиданиям. Какие вещи в отношениях касаются вас двоих, а во что ты бы предпочла не вмешивать парня? С самого начала отношений вы должны выяснить, что вам нужно друг от друга, поэтому ссоры на эту тему неизбежны.

Это время, когда вы узнаете друг друга, но при этом боитесь напрямую формулировать границы и требования, чтобы не отпугнуть партнера своими запросами, — говорит психотерапевт Виенна Фараон. — Очень важно быть прямолинейными, если хотите, чтобы отношения продолжались, ведь по существу вы устанавливаете условия вашего взаимодействия.

Чаще всего причиной конфликта становятся моменты, которые раньше никогда не обсуждались. Многие пары не решают такие вопросы, как ежедневные обязанности, ожидания в начале романа. Даже если вы в итоге сделаете это через ссору, в долгосрочной перспективе ваши отношения станут более здоровыми.

2. Финансовые вопросы

Одна из самых неловких и неизбежных тем, с которой вы столкнетесь в отношениях, — денежный вопрос. Вы начинаете жить вместе, и внезапно его стиль расходов или размер зарплаты становятся твоей проблемой. Неприятности с деньгами — само по себе стресс, поэтому они усиливают любую другую проблему в отношениях. Чтобы найти решение, брачный терапевт Анита Клипала советует сначала определить, что важно для каждого из вас и почему. После этого нужно искать компромисс. Например, если ты хочешь экономить, а он все время тратит, договоритесь откладывать какое-то количество денег, чтобы у вас была подушка безопасности.

Главные финансовые проблемы в отношениях и как их решить

Здоровые отношения начинаются не с денег, но со временем неизбежно натыкаются на финансовый вопрос.

3. Секс

Во время медового месяца или конфетно-букетного периода сложно представить, что вы когда-то будете ссориться из-за секса. Влечение возникает легко и естественно, страсть разгорается без допинга и усилий. Но как только эта фаза заканчивается, все немного замедляется, становится скучнее, и это может создать серьезное сексуальное напряжение. Ключ в том, чтобы оставаться открытой со своим мужчиной, даже если это супер неудобно. Многие проблемы, с которыми вы столкнетесь в спальне, решаются одним разговором, поэтому не жди, что партнер будет читать твои мысли. Мы уже не раз давали советы для секса в долгосрочных отношениях, поэтому у тебя есть все, чтобы спасти вашу интимную жизнь.

4. Стиль общения

Это, возможно, самый важный вид ссор, после которого вам будет проще прийти к одному решению в других конфликтах. Вы должны определить, какие слова или выражения в адрес друг друга неприемлемы. Кроме того, важно, чтобы вы оба чувствовали, что партнер вас услышал. Сколько раз миролюбивый диалог с моим парнем превращался в ссору из-за того, что один человек не понимает, что хочет сказать другой. Со временем мы поняли, что если разговор зашел в тупик, лучше остановиться и перефразировать, пока не будем уверенны, что говорим об одном и том же. Только в этом случае можно прийти к конструктивному решению.

Возьмите на себя ответственность за то, что вы хотите и в чем нуждаетесь, и держитесь подальше от обвинений другого человека. — советует Виенна Фараон. — В здоровых отношениях партнеры делают опыт и чувства другого человека столь же важными, как и их собственные. Когда вы на эмоциях и разочарованы, это может быть очень трудно — я полностью понимаю. Но поверь мне, это изменит правила игры.

Конфликты — это важная часть отношений. Я советую тебе подумать о них не как о том, что вас разъединяет, а как о способе сказать о своих границах и возможности узнать, что действительно важно для твоего мужчины. Чем конструктивней вы спорите, тем меньше вы будете делать это со временем.

А из-за чего ты чаще всего конфликтуешь со своим партнером?