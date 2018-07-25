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«Выглядите на 25 лет»: подписчики восхищаются постройневшей Анитой Цой
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«Выглядите на 25 лет»: подписчики восхищаются постройневшей Анитой Цой 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: Passion.ru
47-летняя певица экстремально похудела за несколько месяцев.
Обаятельная Анита Цой не раз признавалась, что ради отличной физической формы ей приходится жестко себя ограничивать в питании. Так, некоторое время назад подписчики Instagram-аккаунта певицы узнали, что за три месяца она потеряла 14 килограммов. Специально разработанная программа питания и наблюдения у диетолога помогли артистке обрести потрясающую фигуру, которой она похвасталась в стильном слитном купальнике, подчеркнувшем ее пышный бюст.
«Какая красивая)) фигура», «Такая сочная, моложавая…Приятно посмотреть. Так держать!», «Анита, выглядите на 25, не больше», «Красотка, всегда в отличной форме, аж глаз не отвести», «ниточка! ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается», «Вы прям не стареете;)», «Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая)) Любуюсь))», «Не признала… Просто фотомодель», — восхитились подписчики.
А вам нравится Анита Цой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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