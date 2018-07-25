Мужские измены — во сне и наяву

Доброго вам дня! Начнем с того, что этот сон прислал мужчина. Это всегда любопытно. А во-вторых, он поднял неисчерпаемую тему измен — это всегда горячо! Забегу вперед и скажу, что автор не озвучил свой внутренний монолог на тему того, какое значение он придал этим снам. Что для него измена, и почему это актуально сейчас. Вкратце я знаю, что он несколько лет находится в отношениях с девушкой, которая в этом сне тоже упомянута. Итак:

«Снится мне сон, что я нахожусь в доме отдыха с моей подругой, в огромном таком корпусе с кучей комнат. Я ношусь по этому корпусу и по комнатам с какой-то дамой, в какой— то момент меня посещает мысль изменить моей подруге. И в этот момент происходит какая-то каша, изменить фактически не выходит, но осадочек остался, как говорится. И вот, собственно, я предстаю перед подругой после всего этого с огромным чувством вины и мыслью: говорить ей или нет об этом событии. В последнее время тема с изменой вообще снится неделю целую примерно, но сегодня хоть что-то конкретное запомнилось».

Поскольку сновидец свой вопрос не задал, попробуем озвучить его вопросы к самому себе и связать с содержанием сна. Как получается, что мне это снится? Стоит ли такое вообще говорить? Насколько прочны наши отношения, и выдержат ли они это испытание? Чего я ищу вне наших отношений? Почему испытываю чувство вины за поиск и удовлетворение этой нехватки перед моим партнером? Поскольку тема измен была много раз поднята с помощью снов в этой колонке, в этот раз хочется добавить нечто новое, а не повторять.

Пожалуй, сосредоточусь именно на том аспекте, что за удовлетворение каких-то потребностей вне отношений с партнером (шуры-муры во сне с дамой) сновидец переживает вину. Предположу, что подобный процесс проходит человек, когда перехватил еду в фаст-фуде, зная, что дома его ждет здоровая еда, которая является подлинной пищей. И чувство вины — это сигнал о том, что потребность, которую он плохо распознал, он удовлетворил неверно. Например, верил человек, что голоден, но на самом деле испытывал «голод» другого плана. Был зол, взволнован или подавлен. Ему нужно было закомпенсировать эти чувства, с которыми он не знал, как совладать, и фаст-фуд был попыткой, но неудачной, в самоуспокоении. Знакомо вам такое?

Я выскажу осторожно свое предположение, что сон сновидца иллюстрирует тот же процесс, но вместо еды посредником выступает секс. Секс — как доступный для кого-то способ удовлетворить, успокоить, закомпенсировать страдание и растущую тревогу. В каком-то смысле, легче заниматься удержанием секрета от близкого человека, если изменил ему. Всегда есть, что делать. И очевидный смысл перед носом 24 часа в сутки: не быть пойманным и не сделать другому больно.

Нашему сновидцу я предлагаю обнаружить, какой зов внутри он слышит по-настоящему? Что его волнует, что не дает сознанию уснуть и причиняет какого-то рода страдания? Может, дело не в изменах, а в том, что отношения — это лишь часть реализации. Что-то может быть реализовано в другом союзе, необязательно скрепленном сексом. Возможно, есть еще темы, вызовы в жизни, на которые сновидец не дерзнул, а теперь сны ему «подсказывают» методы утешения, жалости к себе и методик, как можно не встретиться с этими импульсами, а обслуживать страх быть разоблаченным. Кстати, чувство вины рассматривают во многих контекстах, в том числе и в экзистенциальном, личностном смысле, когда человек осознает, что живет не по зову души, а едет на других рельсах, например, вместо самореализации занят поиском одобрения от близких. Интересно, а что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина