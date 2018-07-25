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Текилу назвали уникальным средством для похудения
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Текилу назвали уникальным средством для похудения 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Новое и весьма доступное средство для похудения нашли американские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.
Дело в том, что текилу производят из сока голубой агавы, при помощи дистилляции. Это растение из семейства спаржевых, которые обладают чудодейственными свойствами.
В составе голубой агавы обнаружены уникальные химические вещества. После серии опытов на грызунах исследователи назвали сок растения ни много ни мало — эликсиром стройности.
В итоге ученые из США признали диету, основу которой составит текила, весьма перспективной в деле борьбы с лишним весом. Правда, предстоит еще определить безопасную норму потребления этого продукта. Ведь, если переусердствовать, то позже придется лечиться от алкоголизма, предупреждает телеканал «360».
Часто текила ассоциируется с самым популярным коктейлем — Маргаритой. По одной из легенд, богатая светская львица из Далласа изобрела напиток на Рождественской вечеринке в Акапулько в 1948 году. В числе гостей оказался и Томми Хилтон из сети отелей Hilton, который запомнил рецепт и включил его в меню своих отелей.
24 июля на родине напитка, в Мексике, отметили Национальный день текилы. Здесь «амброзию», содержащую 38% алкоголя, впервые произвели еще в XVI веке. Завоевавшие эти земли конкистадоры стали гнать мескаль — менее крепкий предшественник текилы. Официальным годом рождения этого напитка считается 1521.
Текила появилась чуть позже. В промышленных масштабах ее стали выпускать только в XVII веке, первопроходцем был Педро Санчез де Тахле. Тогда уже и государство обратило внимание на перспективное направление экономики. Оно стало облагать налогом производителей текилы и тщательно контролировать производство.
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