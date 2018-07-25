«Такие счастливые»: Лазарев растрогал поклонников нежным фото с подрастающим сыном 

Пока одни звезды предпочитают нежиться на море, другие работают в поте лица. Сергей Лазарев сейчас гастролирует, хоть и мечтает о небольшом отпуске. Певец также успевает проводить время со своим сыном Никитой. Он является заботливым отцом, поэтому делает все, чтобы наследник жил в комфортных условиях. Если в прошлом году артист скрывал лицо мальчика, то теперь все чаще делится снимками с ним.
Сегодня Сергей показал новое фото с сыном. В кадре он облачен в джинсовую куртку и серую футболку в точности, как у наследника. Они улыбаются и смотрят друг на друга. «Ты в эпицентре жизни моей…», — написал певец строчки из своей песни, которую посвятил Никите, как и свой тур. Поклонники восхитились нежным фото. Многие признались, что кадр их даже растрогал. «Каааааак мило», «Сколько счастья и тепла в одном фото», «Такие счастливые», «Такие хорошенькие! Сергею очень идет быть папой…», — прокомментировали пост подписчики.
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Сергей Лазарев: «Мой сын мечтает стать футболистом»Певец рассказал, как воспитывает наследника Никиту, какую музыку с ним слушает и почему не видит смысла в интернет-скандалах. Кое-кто из них предположил, что Лазарев опубликовал снимок в честь дня рождения малыша. Напомним, певец перестал скрывать, что у него есть сын в декабре 2016 года. Тогда папарацци запечатлели артиста выходящим из одного из столичных храмов за руку с маленьким мальчиком. Сергей не стал отрицать своего отцовства. Позже он признался, что решил оградить малыша от общественности, чтобы тот не пострадал из-за известности своего отца. Сам певец предпочитает не говорить о матери мальчика, но Филипп Киркоров обмолвился в одном из интервью, что ребенка экс-солисту группы Smash родила суррогатная мать.