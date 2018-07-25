Обнародованы фото Эми Уайнхаус, которых никто не видел

27 июля близкий друг Эми Уайнхаус фотограф Блейк Вуд выпустит книгу, в которой будут опубликованы неизвестные ранее снимки покойной певицы. Об этом сообщает издание The Guardian. Некоторые фотографии можно увидеть прямо сейчас — они сделаны в 2008 и 2009 годах. Это было самое прекрасное и одновременно самое страшное время для легендарной Эми.

2008 год стал для Эми Уайнхаус переломным. В феврале 24-летняя певица получила сразу пять «Грэмми» и установила рекорд среди британских исполнителей. Вместе с тем у нее возникли проблемы с въездом в США из-за сложностей с оформлением визы, а также начались серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Пресса преследовала певицу на каждом шагу… Все это время рядом с ней был ее друг — фотограф Блейк Вуд. Эми звала его «хорошим Блейком» в противовес «плохому» — Блейку Филдеру-Сивилу, который на тот момент сидел в тюрьме. Проникшись доверием к «хорошему Блейку», Эми попросила его как можно чаще фотографировать ее в неформальной обстановке. Такой, какая она есть.

Блейк Вуд признался The Guardian , что несколько лет не мог пересматривать архивы с фотографиями Эми после ее смерти в 2011 году. Но однажды фотографу все же пришлось это сделать. Разбирая пленки, он понял, что должен издать книгу в память об Эми и обнародовать снимки, которые напомнят поклонникам Уайнхаус, какой она была в жизни — отвязной, но доброй и искренней, нежной, но капризной и бескомпромиссной.

«В книгу вошли 150 наиболее «невидимых» образов Эми, сделанных в таких местах, как Камден, Париж и Сент-Люсия, — говорит Блейк Вуд. — Есть расхожее мнение, что тогда для Эми все было очень плохо, но я был там. Это не совсем так. Эта книга — мое письмо любимому другу. Это визуальный дневник нас в то время, когда ее больше всего любил мир. Когда при этой любви мир совершенно ее не понимал. Ее очень любили окружающие ее люди, и я надеюсь, что это будет видно в моих работах».

В книге, по словам Блейка Вуда, практически все очень личное. Помимо фотографий, там будут и рассказы: о том, как они вместе прятались от папарацци, как путешествовали, злились на скандальные заголовки, слушали пластинки… Неизвестные фотографии мир увидит уже через два дня, и тогда, взяв в руки книгу EMY WINEHOUSE, фотограф Вуд наконец-то передаст певице свой последний и самый горячий привет.