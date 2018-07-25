Как себя вести, если твою девушку оскорбляют

Вопрос Привет, BroDude! В общем, вопрос может показаться странным, но мне хочется услышать ваше мнение на этот счет. Недавно мы гуляли с девушкой по парку. Недалеко от нас стояли трое парней, и, когда мы проходили мимо них, они в грубой форме предложили моей девушке познакомиться. Они видели, что я иду рядом, и, наверное, ожидали какой-то моей реакции. Когда моя девушка отказала им, то они очень грубо ее послали и оскорбили. После этого я посмотрел в их сторону, но в итоге ничего не сказал. Если честно, меня эта ситуация очень задела. Именно потому что я промолчал. Девушка у меня хорошая, она поняла, что я переживаю, и поддерживала меня. Говорила, что я поступил правильно, что промолчал, потому что их трое, а я один, и что они вообще не достойны, чтобы обращать на них внимание. Но меня все равно эта ситуация сильно коробит. Мне до сих пор обидно, что я не заступился за свою девушку и, мне кажется, поступил трусливо. С другой стороны, их было трое, а я особо никогда не дрался и вообще драться не умею. Поэтому я и хочу спросить у вас, оправдывает ли это меня или в такой ситуации нужно заступиться за девушку в любом случае, пусть даже тебя изобьют? И вообще, как себя нужно вести в подобных ситуациях и в каких случаях нужно лезть в драку, если обижают твою девушку, а в каких — необязательно? Не хотелось бы, чтобы в следующий раз я опять ответил только молчанием. Ответ

Привет! Вопрос твой, конечно, очень субъективный и предполагает множество условностей, но мы не могли оставить его без внимания, потому что каждый парень хоть раз в жизни задумывался на тему «Бить или не бить?». Хоть времена дуэлей позади, но защита своей чести, и особенно чести своей девушки, актуальности не потеряла до сих пор. И вопрос даже не в том, нужно ли в цивилизованном обществе применять кулаки в конфликтных ситуациях, а в том, что многие парни считают это правильным, несмотря на прочие мнения. И даже если окружение будет осуждать их за нарушение библейского принципа «Подставь другую щеку, и все такое», многие из нас все равно в глубине души посчитают такой поступок правильным. Именно это и является причиной твоих переживаний. Чисто технически ты поступил мудро. Их было трое, ты — один. Они были настроены агрессивно, а ты, как сам признался, особых надежд на собственные силы не возлагал. А значит, ответь ты им так же грубо, то, скорее всего, был бы тщательно побит на глазах своей девушки. Но внутри тебя, как и в каждом из нас, живет инстинктивное, заложенное природой понимание мужской чести. И там, где ситуация может быть разрешена наиболее практичным способом, вступает она и разрушает любой рациональный подход. И, несмотря на то, что ты своим молчанием свел данный конфликт на нет, именно твоя мужская гордость указывает тебе на неправильность твоих действий, мучительно расписывая в твоей голове сценарий того, как ты должен был поступить на самом деле.

В этом и заключается дилемма, с которой сталкивается каждый парень, попадающий в похожую ситуацию либо представляющий себя на твоем месте. Дело в том, что есть большая разница между тем, как мы должны поступать, и тем, как мы поступаем на самом деле. И, несмотря на весь словесный героизм большинства парней, на деле многие бы сделали то же самое, что и ты. Трусость ли это? Возможно. Но не всегда. Давай на некоторое время абстрагируемся от твоей ситуации и попытаемся разобраться в целом, почему некоторые парни не приемлют насилия, когда, казалось бы, по всем правилам крутого экшена оно должно быть.

Начнем с описания образов тех людей, которые позволяют себе грубые и необоснованные оскорбления в адрес других. Вряд ли эти ребята имеют абонемент в местную библиотеку, а по выходным посещают филармонию, чтобы послушать концерт Моцарта для скрипки. Мы это говорим не к тому, что сами не выкисаем из филармонии и каждый рабочий день начинаем с прочтения очередной главы «Фауста». Просто есть определенные условия формирования личности. Человеку, выросшему в благополучной семье, в нормальной социальной среде, несвойственно дикое поведение в принципе. Поэтому, когда такой человек лично сталкивается с непривычным для него проявлением агрессии, зачастую он даже не знает, как себя вести. Можно называть это как угодно: трусостью, интеллигентностью или даже высокомерием — сути это не меняет. Большинство людей избегает открытого конфликта, просто потому что к нему не готово. Ну в самом деле, если на тебя лает собака, не будешь же ты вставать на четвереньки и лаять в ответ? Хотя если собака чересчур агрессивна, то камень все же взять придется.

Поэтому конфликт конфликту рознь. И агрессия в твою сторону не всегда заслуживает аналогичной реакции от тебя, потому что таким образом ты можешь выглядеть еще глупее. Но твой случай особенный, поскольку затрагивает самую щепетильную для любого парня тему — оскорбление его девушки. Нет однозначного ответа, как ты должен был поступить, потому что ситуация эта могла иметь несколько сценариев развития событий. Кто-то согласится с тем, что, промолчав, ты поступил правильно. С другой стороны, если бы ты после оскорбления твоей девушки достал мачете и разрубил обидчиков на куски, то упрекнуть тебя тоже было бы нельзя. Признаться честно, даже в стенах нашей редакции возник спор, как надо действовать в подобных ситуациях. На всякий случай скажем, что насчет мачете мы, конечно, пошутили. Но вектор мысли ясен. Отвечать грубостью на грубость или нет — это дело каждого и зависит от его характера, настроения, физических данных и, что более важно, от физических данных обидчиков. Ты, может, и рад был бы станцевать чечетку на их рожах, если бы каждый из них обладал комплекцией богомола либо ты сам был бы двухметровым чемпионом UFC. Но поскольку это не так, ты промолчал. Возможно, сделал правильно, а возможно — нет. Тут главное — реакция твоей девушки, а она, будучи умницей, поддержала тебя. Поэтому эту ситуацию следует отпустить. Но раз ты переживаешь на этот счет, то значит, у тебя есть определенные принципы, и твой поступок не укладывается в их рамки. Подумай о том, как можно было бы ответить этим парням, чтобы выйти из ситуации достойно, и запомни это. Может быть, в следующий раз ты молчать уже не будешь.

Теперь рассмотрим вторую часть твоего вопроса, а именно ту, где ты спрашиваешь, в каких случаях нужно лезть в драку, защищая честь своей девушки, а в каких — необязательно. Как интеллигентные люди, мы, конечно, должны тебе сказать, что лезть в драку не следует никогда. Должны, но не будем. Случаи самообороны, когда по отношению к тебе или кому-либо еще совершается насилие, мы не рассматриваем. Тут все очевидно. В этом случае даже закон позволяет тебе защищать здоровье свое или близкого тебе человека. Но что касается оскорблений, то здесь следует рассматривать каждый конкретный случай отдельно. Для начала надо учитывать, от кого они исходят и может ли после этих оскорблений последовать что-нибудь еще. В случае поверхностных и примитивных провокаций по типу той, что была использована против тебя и твоей девушки, можно ограничиться устным комментарием, который лишь подчеркнет кретинизм обидчиков. Эти парни особо умом не блещут, и даже если ты не можешь одолеть их физически, то словесно точно удастся. Другое дело, когда оскорбления носят ярко выраженный агрессивный и личный характер: например, если твою подругу преследует бывший парень или слишком навязчивый поклонник. Она их отталкивает, а они в ответ шлют оскорбления или угрозы. Тут, конечно, без твоего вмешательства не обойтись. Приезжать к ним с бейсбольной битой сразу, может быть, и не стоит, но вызвать на разговор (хотя бы телефонный) лишним точно не будет. И необязательно сразу грубить. Для первого раза можно обойтись предупреждением. Ну вдруг ее бывший до сих пор по ней скучает и не может ей простить уход? Скорее всего, он неадекватный, но попытаться с ним поговорить можно. Если с первого раза не поймет, попробуй еще раз, но уже грубее. Если и этого недостаточно, то действовать нужно по обстоятельствам. К сожалению, некоторые понимают лишь язык силы, и ты можешь намекнуть на свою готовность ее применить. Нужно осознавать одно и самое главное: достойный парень никогда не будет без причины оскорблять девушку. Раз он это делает, значит, слабак. И даже если ты не обладаешь комплекцией Рэмбо, припугнуть его может оказаться не так уж и сложно.

В любом случае никогда не стоит забывать, что насилие — это уголовно наказуемое преступление, и оправдать его можно лишь в исключительных случаях. Как бы романтично ни выглядело заступничество за свою девушку, в этом нужно знать меру. Немало мужских судеб было сломано именно по причине того, что парень перестарался, заступаясь за честь девушки. Обидчик может быть не только намного сильнее тебя, но и намного слабее. В этом случае не надо вступать в драку, даже если его оскорбления действительно гнусные. В трусости тебя все равно никто не обвинит, а вот бить тех, кто явно слабее тебя, — это такое же проявление слабости.

Напоследок хочется посоветовать тебе (в свойственной для нас манере) заниматься спортом и становиться сильнее. Если даже ты не собираешься применять полученные физические навыки, то как минимум они сделают тебя увереннее. Именно ощущение своего превосходства над соперником не позволит тебе выйти из подобных ситуаций проигравшим. 10 причин заниматься ММА