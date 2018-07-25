Несокрушимый мужчина приобрел новый дом

Он известен своими ролями в боевиках, актер продемонстрировал великолепные мускулы в таких известных фильмах, как «Рокки» и «Неудержимые». Новый дом Дольфа Лундгрена (Dolph Lundgren) как нельзя лучше подходит под его образ несокрушимого мужчины. В этом доме лишь стекло разбавляет сталь и бетон. За это здание в Западном Голливуде актер выложил 3,9 млн долларов.

Трехэтажный дом вполне подходит под габариты могучей звезды. Здесь три спальни, три ванные и множество всевозможных излишеств, без которых не может обойтись ни одна недвижимость такого класса: кинотеатр, огромные встроенные шкафы и роскошный бассейн. В доме множество изящных декоративных элементов и соответствующей роскоши. Так, в главной спальне имеется камин и комната для переодевания.

У дома много балконов и терраса на крыше, откуда Дольф будет прекрасно виден любому вознамерившемуся следить за ним папарацци. Общая площадь дома превосходит 480 квадратных метров. На второй этаж ведет лестница из дерева и стали. Имеется здесь и тренировочный зал, который, вероятнее всего, был добавлен по особому требованию актера. Огромные стекла от пола до потолка позволят насладиться видом на город.

В новом доме Дольф будет проживать с его спутницей на протяжении долгого времени Дженни Сандерсон, и нет сомнений, что две его дочери, 22-летняя Ида и 16-летняя Грета, которые являются его детьми от бывшей жены Анетт Квиберг, станут частыми гостями в этом роскошном особняке. Актер расстался с Анетт в 2011, после 17 лет брака.

Несмотря на свой имидж несгибаемого воина, Дольф признается, что временами чувствует себя слабым. Так, в интервью The Guardian он признался, что иногда даже плачет. «Я много плачу. Это приносит мне облегчение, — сказал он. — Собственно, даже этим утром я немного плакал из-за чувства потери и того, что семья была далеко от меня». В новом доме, в окружении подруги и дочерей, у актера будет много возможностей проявить свою нежную сторону.

Ранее голливудский актер шведского происхождения заявлял, что подумает о переезде в Россию, если в Америке будет совсем невыносимо.