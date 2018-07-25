10+ смешных собак, которые ведут себя по-идиотски

Собаки, по сравнению с кошками, элегантны, как бегемоты на льду. Зато обладают массой других прекрасных качеств — верные, добрые, жизнерадостные. Псы умеют по-настоящему радовать детей и взрослых. Например, когда попадают в неловкие ситуации или совершают идиотские поступки. Собрали для вас собак, которые ведут себя по-дурацки и на них невозможно смотреть без смеха.

1. Пёс, который пожалел 2. Порезвился в одуванчиках 3. «Моя собака думает, что ей надо стоять в очереди за вкусняшкой» 4. «Пёс ждёт, когда ему бросят мячик» 5. «На прогулке моя собака всегда приносит самую большую палку для больших собак» 6. «Спрятался» 5. «Моя собака залезла в мой пиджак и застряла. Я не могу перестать смеяться» 6. «Когда смекалка — не твой конёк» 7. «Он думает, что это окно» 8. «Кое-кто открыл ящик с кормом и так нажрался, что уснул прямо там» 9. «Угадайте, кто из них валялся на свежескошенной траве?» 10. «Пёс моего друга затащил в дом поливалку для газона» 11. «Какая радуга на вкус?» 12. Застрял 13. «Хаски решил быть капитаном судна, только смотрит он не в ту сторону» 14. «Мой пёс — йог» 15. «Мы хотели поймать барсука, но поймали соседскую собаку» 16. «Мой пёс погнался за кошкой и выскочил на крышу. Мне понадобилось успокаивать его, как маленького ребёнка, прежде чем он согласился спуститься вниз» 17. «Слабоумие и любопытство» 18. «Как это могло произойти?» 19. «Собака моей тёти наконец-то поймала свой хвост» 20. «Мой пёс — тюлень» 21. «Если я не вижу ветеринара, он тоже не видит меня» 22. «Другие собаки носят хозяину мячик, а моя мне — кусок земли» 23. «Мой добродушный друг принёс игрушки собачке в зеркале, чтобы она тоже могла с ними поиграть» 24. «Я положила шляпу и на секунду отвернулась» 25. «Лучший друг моей собаки — кирпич» 26. «Моя собака постоянно смотрит на меня вот так» 27. «Эээ, девчонки, подождите меня!» 28. «Моя собака — смешная идиотка» 29. «Мой пёс думает, что дверь закрыта» 30. Игры с тенью