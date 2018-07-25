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Жители Балакова: В бассейн для детей ходят проститутки
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Жители Балакова: В бассейн для детей ходят проститутки 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В дневное время от маленьких посетителей требуют справки, а вечером за деньги поплавать могут все без ограничений.
Жительница города Балаково пожаловалась в соцсетях на обслуживание в бассейне «Альбатрос».
Елена Плетинская сообщила в соцсети «ВКонтакте», что для посещения плавательного заведения от нее и ее маленького ребенка потребовали справки от педиатра и терапевта.
«Но уже позже я узнала, что вечером (или любое другое время) там сдается сауна совместно с этим бассейном. И тут самое интересное: справок там не требуется. Получается, там могут снять, например, мужчины с женщинами лёгкого поведения. И справки не нужны! Не думаю что после каждого такого похода они все моют стерильно и меняют воду!» — возмущается молодая мать.
Пользователи в комментариях отметили, что вода в бассейне проточная и хлорированная, а венерические заболевания, о которых так беспокоится автор поста, передаются исключительно половым путем.
Напомним, в Балакове еще помнят случай, когда в одном из бассейнов в воде нашли использованный презерватив.
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