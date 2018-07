Муж модели плюс-сайз Эшли Грэм показал ее без прикрас

Она поделилась видео из тренажерного зала.

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм не устает радовать поклонников новыми снимками в супероткровенных бикини. Звезда с удовольствием позирует перед объективом практически обнаженной. В этот раз она решила удивить своих фолловеров и поделилась видео, где она в очках, без макияжа приседает со штангой с цепями. А муж, кинопродюсер Джастин Эрвин, ее морально поддерживает, нежно ударяя по ягодицам. «Честно, серьезно не занималась три недели, но вернулась к упражнениям. Я снова чувствую себя как атлет. Хорошо быть дома», — пишет Грэм. Стоит сказать, что ее супруг выглядит на зависть многим. Фанаты модели сразу же принялись рассматривать кубики его стального пресса.

Havent really worked out in about 3 weeks— but being back at @dogpound I feel like an athlete again its good to be home!

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

24 Июл 2018 в 5:33 PDT Грэм придерживается бодипозитива и учит женщин любить свое тело. Также популярность ей помогла открыть свое дело. В 2013 году она начала пробовать себя в роли модельера: создала линию нижнего белья для девушек plus-size. Звезда доказала, что даже женщины в теле могут выглядеть сексуально. В среднем цена трусиков от бренда Эшли составляет около 2000 рублей, а бюстгальтер можно преобрести за 4000 рублей. В 2015 году она выпустила коллекцию, посвященную нашумевшему фильму «50 оттенков серого», которая разошлась как горячие пирожки.

Грэм уже долгое время занимается общественной деятельностью. Она выступает в школах с лекциями о том, как принять и полюбить собственное тело. «Я люблю свое тело. И не стесняюсь некоторых выпуклостей и целлюлита. И вам тоже не советую», — призналась Эшли в одном из интервью.

8 обязательных правил стиля для женщин plus size

Эшли Грэм показала, как укрепляет попу

Читайте также: