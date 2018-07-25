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«Я далека от идеала»: Ирина Шейк призналась, что у нее есть целлюлит
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«Я далека от идеала»: Ирина Шейк призналась, что у нее есть целлюлит 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@irinashayk«Я далека от идеала»: Ирина Шейк призналась, что у нее есть целлюлитИрина Шейк (32) считается одной из самых узнаваемых моделей современности. Российская супермодель регулярно попадает в рейтинги самых желанных и красивых женщин. На красных дорожках модель всегда выглядит потрясающе: она умеет подчеркнуть свою природную красоту. Молодая мама часто выбирает весьма смелые и откровенные наряды. Поклонники сходятся во мнении: может себе позволить! При этом модель в каждом интервью уверяет, что не прикладывает массы усилий для поддержания формы. Вот и в интервью британскому еженедельнику Hello, возлюбленная Брэдли Купера рассказала следующее:
Я далека от идеала. У меня есть целлюлит. Иногда мои волосы и кожа выглядят не лучшим образом. Я такая же, как все.
@irinashayk
Модель заметила, что в свободное время предпочтет понежиться в ванной, а потом отправиться с друзьями в суши-бар, нежели истязать себя на беговой дорожке. При этом, заметим мы, Шейк регулярно посещает тренажерный зал — это подтверждают соответствующие снимки папарацци. Возможно, эта регулярная привычка и позволяет модели оставаться в форме, несмотря на любовь к калорийной еде. Шейк уверяет, что обожает пельмени, борщ и селедку под шубой. И лакомиться этими калорийными блюдами не только во время визитов домой, но и в русских ресторанах в Нью-Йорке.
Читай материал она согласна: Регина Тодоренко и Влад Топалов официально помолвлены.
@irinashayk
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