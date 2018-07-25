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Линдси Лохан увольняет сотрудников из-за туфель
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Линдси Лохан увольняет сотрудников из-за туфель 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса пообещала лишить работы двух подчиненных только за то, что те сфотографировались в разной обуви и выложили снимок в Инстаграм.
Угрозы об увольнении звезда «Дрянных девчонок», «Чумовой пятницы» и «Ловушки для родителей» озвучила в комментарии к злополучному посту.
Оказалось, что поклонники готовы поддержать Линдси, несмотря на ее сомнительную репутацию. 32-летняя Лохан открыла несколько ночных клубов по всей Греции. На снимке, вызвавшем негодование актрисы, запечатлены две работницы заведения звезды на Родосе. Девушки одеты в одинаковые шелковые халаты, которые, очевидно, являются униформой. Но работницы клуба абсолютно забыли о необходимости ношения одинаковой обуви. Одна из них выбрала белые босоножки на массивной подошве, а другая предпочла более аккуратный вариант телесного цвета.
Несмотря на то, что обе работницы ночного клуба «Лохан» выглядят стильно, звезда недовольна их выбором: «Носите одинаковую обувь, пожалуйста. Или будете уволены». Некоторые поклонники были шокированы такой формой общения хозяйки заведения с сотрудниками: «Почему бы просто не позвонить менеджеру и не сообщить о всех требованиях, как настоящий начальник? Это не только непрофессионально, но и грубо по отношению к девушкам, которым никто не сообщил о надлежащем дресс-коде».
Большинство фанатов, увидевших грозное послание от молодой бизнесвумен, признались, что очень долго смеялись. Многие посчитали, что угроза уволить из-за туфель добавляет к образу актрисы еще больше шика.
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