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В зеркальную дату в Тамбове поженятся 53 пары
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В зеркальную дату в Тамбове поженятся 53 пары 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
В субботу, 18 августа, в Тамбове зарегистрируют свои отношения 53 пары, сообщила пресс-служба управления городского ЗАГСа.
Зеркальная дата и значение восьмерки как перевернутого символа бесконечности особенно привлекает тамбовчан. По мнению влюбленных, такая дата обещает долгий и стабильный брак.
«Число заявлений для проведения регистрации брака в эту красивую дату действительно очень большое, несмотря на то, что она выпадает на первую неделю Успенского поста, а в последнее время тамбовчане стали придерживаться церковных канонов», — рассказала начальник отдела ЗАГС Евгения Репина.
Кстати, 8 июля, в День семьи, любви и верности, поженились 12 пар. Хотя дата выпала на воскресенье, когда регистрацию не проводят, но по случаю праздничного дня для молодоженов сделали исключение.
Однако красивые даты не спасают семьи от развода. По статистике, около трети браков, зарегистрированных 07.07.07 и 08.08.08, распались.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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