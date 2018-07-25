Муж отключил умирающую жену от аппаратов, и тут она прошептала: «Я буду…»

Это было похоже на ночной кошмар для всей семьи. Стивен Своп обнаружил свою мать Линди без сознания. 45-летняя женщина находилась в коме 12 дней, поэтому врачи посоветовали семье отключить систему жизнеобеспечения.

Это было невероятно трудным решением для семьи, но уважив желание Линди стать донором органов, ее муж и двое детей приняли это нелегкое решение.

Один за другим, каждый подходил и шептал прощальные слова матери. Линди помнит все. Она помнит даже то, как врачи рассказывали ее семье, что произойдет с ней дальше.

Именно тогда ее муж прошептал ей на ухо «Ты должна бороться», «Ты должна быть бойцом». Линди не могла говорить, она не могла даже дать знак, она не могла пошевелиться. Но она боролась.

Когда муж наклонился над ней, чтобы поцеловать в последний раз, случилось чудо. «Я буду бороться», — прошептала Линди. Семья была просто ошарашена. Они уже прощались с матерью, но после того, как они отключили систему жизнеобеспечения, она была жива, в сознании. Она боролась.

Женщина поправилась, и сейчас она рассказывает всем о том, как слова ее мужа вернули ей жизнь.

«Если человек без сознания, это еще не значит, что он вас не слышит, — говорит женщина. — Поэтому говорите с любимыми в таких ситуациях. Они слышат вас!»

Эта история доказывает, что никогда нельзя сдаваться и терять надежду!