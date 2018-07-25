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Шнур похвастался «Свиным рылом»
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Шнур похвастался «Свиным рылом» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сергей Шнуров благополучно пережил расставание со своей третьей супругой Еленой Мозговой и уже разразился в Инстаграме ироничными стихами, в которых призвал «чаще разводиться!». К виршам он выставил свое фото в Эрмитаже, где, по его собственным словам, «ищет новые типажи».
Но в действительности в Санкт-Петербурге Шнурова куда больше заинтересовала другая выставка — его сына от второго брака со Светланой Костицыной Аполлона. Восемнадцатилетний молодой человек выставил свои работы в петербургской галерее «Свиное рыло». Шнур полюбовался работами отпрыска, о чем отчитался в Инстаграме фотографией верхом на хряке. Напомним, у лидера «Ленинграда» есть еще старшая дочь от первого брака с Марией Исмагиловой, Серафима. Источник
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