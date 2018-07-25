Мария Голубкина рассталась с Борисом Ливановым

В июне прошлого года Мария Голубкина заявила, что выходит замуж за Бориса Ливанова , сына актера Василия Ливанова . Ее не смутил тот факт, что избранник страдал от наркозависимости, провел несколько лет в колонии по обвинению в убийстве. Голубкина делилась в программе Леры Кудрявцевой : Борис — ее институтская любовь, они с ним познакомились в Щуке. Но тогда романа не случилось, хотя оба симпатизировали друг другу. И вот спустя много лет они все-таки дали волю чувствам. Пара даже планировала пожениться, но до загс не дошли.

В интервью Wday.ru 44-летняя актриса призналась, что с мая не общается с Борисом. Мария не скрывает: влюблена в Бориса, но семейная жизнь с ним невозможна.

«Мы абсолютно разные: он — интроверт, я — экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянет в шумные компании. Он любит фантастику, я — беллетристику. Он — на компьютере играть, я — слушать лекции. Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет», — рассказала Голубкина.