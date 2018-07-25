Мама находит свою маленькую дочку молящейся в спальне. Только послушай, о чем она просила!

Идя наверх с бельем из прачечной однажды вечером, Тесс услышала тихий шепот, когда она проходила мимо открытой двери спальни своей дочери.

Заглянув внутрь, она увидела, как ее маленькая девочка стоит на коленях на полу возле кровати. Она молилась.

Тесс не понимала, откуда такое поведение, поскольку их семья не была особенно религиозной.

«Пожалуйста, Боже, » — повторяла Пенни снова и снова. Ее мать витала в дверях, пытаясь понять, почему ее дочь молилась.

Наконец девушка озвучила свою просьбу.

«Пожалуйста, Боже, сделай Малакку столицей Малайзии.»

«Пенни, почему ты произносишь такую странную просьбу? — спросила Тесс, пораженная словами дочери. Пенни заплакала.

«Потому что это то, что я написал в своем тесте по географии сегодня утром!»