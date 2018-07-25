Ещё
Мастерство конспирации: в чем ходит на свидания Кендалл Дженнер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастерство конспирации: в чем ходит на свидания Кендалл Дженнер 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пока сестры Кардашьян-Дженнер одна за другой обзаводятся семьями, Кендалл ходит на свидания. Папарацци запечатлели девушку выходящей из голливудского ресторана The Nice Guy с бойфрендом, австралийским баскетболистом клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом. Пару застали у служебного выхода после вечера с друзьями.
По наряду Кендалл становится понятно, что она не стремится привлекать внимание к переменам в личной жизни: растянутая футболка, широкие штаны и кроссовки смотрятся максимально повседневно и не похожи на образ для романтической встречи.
Harper’s Bazaar: последние новости
Супермодель Карли Клосс помолвлена и скоро станет родственницей Трампов Дженнифер Лопес отметила 49-летие в бикини 12 романтичных блуз с рукавами-воланами на все случаи жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я трепетно и подобострастно ее любил»7
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу156
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым9
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Волочкова показала, как готовится к жаре19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение