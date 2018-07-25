Мастерство конспирации: в чем ходит на свидания Кендалл Дженнер

Пока сестры Кардашьян-Дженнер одна за другой обзаводятся семьями, Кендалл ходит на свидания. Папарацци запечатлели девушку выходящей из голливудского ресторана The Nice Guy с бойфрендом, австралийским баскетболистом клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом . Пару застали у служебного выхода после вечера с друзьями.

По наряду Кендалл становится понятно, что она не стремится привлекать внимание к переменам в личной жизни: растянутая футболка, широкие штаны и кроссовки смотрятся максимально повседневно и не похожи на образ для романтической встречи.