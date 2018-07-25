Бедный мальчик не мог позволить себе продукты, но тогда владелец магазина сказал что-то невероятное!

Я был на углу продуктового магазина, просто купил картошку и молоко. Я заметил маленького мальчика, тоненького, нежного и одетого в рваную одежду. Он жадно смотрел на корзину свежесобранного зеленого горошка.

Я заплатил за свои продукты, но также не мог оторвать взгляд от бедного ребенка, который просто стоял и смотрел на этот горох. Размышляя над ситуацией, я не мог не подслушать разговор между мистером Миллером, владельцем магазина, и оборванным мальчиком рядом со мной.

«Привет, Гэри, — сказал мистер Миллер бедняге. — Как ты сегодня?»

«Здравствуйте, Мистер Миллер. Я в порядке, спасибо… Просто любуюсь этим горошком. Он действительно хорошо выглядит…»

«Он хорош, Гэри. Как твоя мама?»

«Она хорошо, становится все время здоровее!»

«Это замечательно. Я могу чем-нибудь помочь, Гэри?»

«Нет, Сэр. Как я уже сказал, я просто восхищаюсь этим горошком.»

«Ну, может, купишь домой?» — спросил мистер Миллер.

«Нет, сэр. Я должен заплатить за это.»

«Ну, у тебя есть что-нибудь для торговли? Некоторые дети тут продают мне свои красивые шарики в обмен на еду.»

«О, у меня тоже есть мраморный! — сказал Гэри, копаясь в кармане — У меня есть только один.»

«Это хорошо? Дай посмотреть», — сказал Миллер.

Мальчик высунул руку, и в ладони сидел один шарик из синего мрамора.

«Вот он, — гордо сказал он. — Он красивый, не так ли?»

«Конечно, — сказал мистер Миллер, изучая мрамор — ммм, единственное, что это синий, а мне больше нужен красный. У тебя дома есть такой рыжий?»

«У меня может быть что-то вроде этого дома, да.»

«Вот что я тебе скажу. Возьми этот мешок гороха домой с собой, и в следующий раз, когда придешь сюда, позволь мне взглянуть на твой красный мрамор», — сказал мистер Миллер мальчику.

«Правда!? Конечно, принесу. Спасибо, Мистер Миллер.»

Миссис Миллер, которая стояла неподалеку, пришла помочь мне. Заметив мой интерес к обмену, она улыбнулась и сказала: «В нашем сообществе есть еще два мальчика, таких как он, все трое — бедные детки. Такой позор. Джо просто любит торговаться с ними за горох, яблоки, помидоры или что-то еще. Он продает их за мрамор. Сначала он говорит, что ему не нравится их цвет. Затем, когда они возвращаются со своими красными мраморами, и они всегда это делают, он решает, что ему все-таки не нравится красный, и он отправляет их домой с мешком продукта за зеленым мрамором или оранжевым и так далее.»

Я ушел из магазина, улыбаясь себе, впечатленный добротой этого человека.

Через некоторое время я переехал в Монтану, но я никогда не забывал историю этого человека, мальчиков и их бартера для мрамора. Прошло несколько лет. Совсем недавно мне довелось навестить старых друзей в этом Колорадском сообществе, и пока я был там, я узнал, что мистер Миллер умер.

По прибытии в морг мы встали в очередь, чтобы встретиться с родственниками умершего и выказать свои слова утешения. Впереди нас в очереди были трое молодых людей. Один был в армейской форме, а другие два носили красивые стрижки, темные костюмы и белые рубашки, все очень профессионально.

Они подошли к миссис Миллер, стоя и улыбаясь рядом с гробом ее мужа. Каждый из молодых людей обнял ее, поцеловал в щеку, коротко поговорил с ней и перешел к гробу. Ее туманные голубые глаза следовали за ними, как один за другим, каждый молодой человек останавливался ненадолго и прикасался свей теплой рукой к холодной бледной руке в гробу. Каждый покинул морг, вытирая глаза.

Наша очередь встретиться с миссис Миллер. Я рассказал ей, кто я, и напомнил ей историю из тех многих лет назад, и то, что она рассказала мне о том, что ее муж устраивал бартер для мрамора … с мокрыми от слез глазами, она взяла мою руку и привела меня к гробу.

«Эти трое молодых людей, которые только что ушли, были мальчиками, о которых я вам рассказывала. Они просто сказали мне, как высоко они оценили то, что Джо «продал» для них. Теперь, наконец, когда Джо не мог изменить свое мнение о цвете или размере … они пришли, чтобы заплатить свой долг. У нас никогда не было большого богатства этого мира, — призналась она, — но сейчас Джо может считать себя самым богатым человеком в Колорадо.»

С нежностью она подняла безжизненные пальцы своего покойного мужа. Внизу лежали три изысканно освещенных красных мрамора.