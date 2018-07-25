Рэмси: Озил — жизненно важный член «Арсенала», мы в любом случае на его стороне

«Месут — жизненно важный член команды. Он великолепно играет за нас уже много лет, так что нам очень важно поддержать его. Я не знаю точно, что именно там происходит, но в любом случае мы на его стороне. Здесь ему всегда рады. Мы ценим всё, что он делает ради клуба», — сказал Рэмси в интервью Sky Sports.

При этом сам Рэмси, у которого остался последний год контракта с «Арсеналом», не уверен, что останется в клубе.