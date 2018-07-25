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Горячо! Plus-size дива Эшли Грэхем поделилась откровенным фото в белье
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Горячо! Plus-size дива Эшли Грэхем поделилась откровенным фото в белье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя plus-size-модель Эшли Грэхем поделилась откровенным снимком в белье.
Эшли Грэхем на собственном примере учит принимать себя в любом теле. В своем Instagram plus-size модель часто делится фотографиями в купальниках, без стеснения демонстрируя свои пышные формы.
В этот раз Эшли решила продемонстрировать свою фигуру в роскошном кружевном белье. Но, если раньше девушка была категорически против фотошопа и возмущалась, когда «убирали» ее лишние килограммы, то сейчас она сама выложила фото со следами ретуши.
Преданные фолловеры не стали критиковать Грэхем за фотошоп, а только восхитились ее откровенностью и формами: «Это так сексуально», «Горячая штучка», «Красота», «Эшли ты шикарная девушка», «Шикарная женщина», — восхваляют модель в Сети.
А как ты относишься к столь откровенным снимкам?
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Фото:Instagram
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