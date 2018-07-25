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Отчим Владислава Галкина покинул студию «Пусть говорят» после встречи с родным отцом пасынка
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Отчим Владислава Галкина покинул студию «Пусть говорят» после встречи с родным отцом пасынка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владислав Галкин умер в возрасте 38 лет. Он никогда не знал своего настоящего отца. В принципе, и не интересовался. Своим папой он считал актера и режиссера Бориса Галкина, за которого вышла замуж его мать, когда мальчику было десять лет. Артист воспитывал Владислава жены как родного и тяжело переживал его уход из жизни.
Спустя восемь лет после смерти актера объявился биологический отец актера — некий Георгий Черкасов. Он рассказал, что познакомился с мамой Владислава в поезде, роман их был краткосрочным, он ему не придал большого значения. Видя на страницах различных изданий Галкина, он находил сходство со своим сыном Андреем. И вот много лет спустя он решил заявить о себе.
В студии программы «Пусть говорят» он лично познакомился с Борисом Галкиным, который достойно воспитал его сына. «Разрешите поблагодарить за воспитания человека, которого любит вся страна. Я любил его как киноактера, а теперь как родственника», — завил Черкасов, пожав руку известному режиссеру.
Ведущий программы поинтересовался у Бориса Сергеевича, говорил ли он с женой когда-либо о настоящем отце Владислава. Галкин проигнорировал этот вопрос, а после и вовсе решил покинуть студию.
Родной отец Владислава Галкина. Фото: кадр из передачи
Подруга мамы Владислава Галкина рассказала, что женщина ни с кем не делилась подробностями своей личной жизни, даже с близкими людьми, поэтому об отце ее сына было ничего не известно.
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