Линдси Лохан впервые станет мамой

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В начале этого года Линдси Лохан уверяла ведущего шоу The Wendy Williams Show Венди Уильямса, что у нее нет любимого мужчины. «Я устала от романов, — признавалась она. — Разумеется, я не завязала с мужчинами навсегда, но сейчас мне нравится быть одной. Я достигла внутренней гармонии». И вот полгода спустя таблоиды пишут о намерениях Линдси стать мамой…

Как оказалось, Линдси не беременна. Она задумалась об… усыновлении ребенка. «Я несколько дней провела в лагере сирийских беженцев в Турции, — поделилась она с изданием Daily Mail. — И неожиданно поняла, как сильно люблю детей. Я бы хотела усыновить ребенка». По словам актрисы, после поездки мысли о материнстве зародились в ее голове, и она постоянно об этом думает. Линдси поняла, что способна оказать помощь — спасти двух или даже четырех малышей, которые нуждаются в родительской заботе и любви. А вот выходить замуж она пока не планирует.

Что же, порыв благородный, но мы бы посоветовали Линдси быть осторожнее с подобными заявлениями. А то придется, как Наталье Водяновой , отвечать за свои слова.

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