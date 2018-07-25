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Карли Клосс засветила шикарное помолвочное кольцо
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Карли Клосс засветила шикарное помолвочное кольцо 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя супермодель Карли Клосс показала шикарное помолвочное кольцо.
Накануне стало известно, что «ангел» Victoria's Secret Карли Клосс помолвилась со своим возлюбленным Джошуа. О радостном событии звезда объявила в социальной сети под фотографией с будущем мужем.
Шикарное кольцо с бриллиантом Карли решила оставить «на десерт» и только лишь спустя сутки показала его в Instagram-stories.
— подписала Клосс, показывая помолвочное кольцо.
Джошуа явно не сэкономил на любимой. На безымянном пальце модели отчетливо можно разглядеть платиновое украшение с большим бриллиантом и инкрустацией.
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Фото:Instagram
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