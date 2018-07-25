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В Башкирии изнасиловали 9-классницу
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В Башкирии изнасиловали 9-классницу 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии 52-летняя женщина заявила об изнасиловании ее дочери. По словам матери, насильник напал на несовершеннолетнюю на улице. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник.
— Мать девочки пояснила, что инцидент случился в период с 2 до 4 часов ночи. Но описать мужчину потерпевшая затруднилась, — рассказал он.
Тем не менее портрет насильника составлен. Обстоятельства выясняются.
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