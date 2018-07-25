В Башкирии изнасиловали 9-классницу

В Башкирии 52-летняя женщина заявила об изнасиловании ее дочери. По словам матери, насильник напал на несовершеннолетнюю на улице. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник.

— Мать девочки пояснила, что инцидент случился в период с 2 до 4 часов ночи. Но описать мужчину потерпевшая затруднилась, — рассказал он.

Тем не менее портрет насильника составлен. Обстоятельства выясняются.

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