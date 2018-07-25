«Я такая же, как все»: Ирина Шейк готова променять светские рауты на посиделки дома

32-летняя Ирина Шейк только в прошлом году стала мамой. Своему возлюбленному Брэдли Купера она подарила дочь Лею. После родов модель не стала засиживаться дома и вскоре снова появилась на подиумах. Она то и дело появляется на вечеринках, участвует в фотосессиях и хвастается соблазнительными формами. При этом звезда успевает нянчить наследницу и проводить время с любимым мужчиной.

На днях Ирина дала интервью британскому Hello. Модель призналась, что ей рады в любом спа или массажном салоне, но она любит проводить время дома. Шейк назвала себя домоседом и рассказала, что любит принимать ванну по три раза на дню. Это помогает ей по-настоящему расслабиться. «Я могу по три раза в день нежиться в ванне. Люблю, когда в ней много пены, а вокруг — зажженные свечи. Стараюсь создавать уют вокруг, ведь я же русская», — поделилась модель.

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Личное досье

Шайхлисламова (Шейк) Ирина ВалерьевнаРоссийская модель, прославившаяся, впрочем, не своими карьерными достижениями, а романом с Рональду. Ирина дала понять, что готова променять любые вечеринки с голливудскими звездами на день проведенный дома, так как там есть ванна. Она не стала скрывать, что у не есть и не гламурная сторона жизни. Например, модель любит смотреть сериалы по телевизору и встречаться с друзьями в кафе. По ее словам, она даже позволяет себе есть в кровати. Также Шейк ответила на волнующий всех вопрос о том, как она держит себя в форме. Красотка пояснила, что не придерживается особой диеты, а просто регулярно тренируется. Модель не считает себя идеальной. По словам знаменитости, у есть целлюлит, а кожа и волосы находятся не в лучшем состоянии. «Я такая же, как все», — призналась Шейк.