«Вы превратили его в старика»: муж Виктории Романец сильно изменился

Вокруг пары Виктории Романец Антона Гусева зачастую царит негативная атмосфера. После многочисленных публичных ссор и крупных скандалов, афишировавшихся в сети, публика потеряла доверие к супругам и теперь только и ищет повод, чтобы язвительно высказаться в их сторону. В этот раз Гусева назвали постаревшим, а обвинили в таких метаморфозах его благоверную.

По словам публики, Антон увял рядом с Викторией, замучившей его до такой степени, что он забыл об уходе за собственной внешностью. Мужчина оброс густыми бородой и усами, а волосы его стали длиннее прежнего и выглядят не очень ухоженно. Заботливые поклонницы красавца уверены: Романец беспощадно заставляет своего супруга работать ради красивой жизни, что негативно сказывается на его виде. К слову, скоро пару вновь ожидают немалые траты — романтическое путешествие, правда, куда именно, пока скрывается.

С другой стороны, некоторым показалось, что Гусев даже возмужал рядом с Викторией. Раньше он был излишне ухожен и зациклен на своей внешности, что отталкивало многих представительниц прекрасного пола, сейчас же стал больше походить на мужчину, обрел брутальность и привлекательность. В общем, мнения по поводу внешних данных Гусева разделились, вкусы ведь у всех разные, тем не менее это не отменяет негатива в микроблоге его жены и льющихся друг за другом нелестных высказываний в её адрес. «Вы превратили его в старика» «А мне кажется, что стал лучше с Викой! Кому что!» «Что-то он поплохел с вами…» «Что вы с ним делаете, Виктория? Зарос он как-то» «Несчастный на вид муж, с Феофилактовой был вообще другой»

И сама Романец раньше нравилась фанатам больше. Пластика, по мнению большинства, испортила внешность красавицы, придав ей неестественности и вульгарности.