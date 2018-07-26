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Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце
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Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший шеф-повар британской королевской семьи рассказал о кулинарных пристрастиях Елизаветы II. Об этом он поделился с газетой Metro.
Даррен Макгрэди, проработавший на королевской кухне более 15 лет, поведал, что правила питания королевской семьи регулируются предпочтениями королевы, и, когда все собираются за большим столом, вводится запрет на продукты с большим количеством углеводов — паста, рис или картофель. Также ему не разрешалось использовать чеснок, чтобы не допустить у монарших особ неприятный запах изо рта.
Поскольку королева предпочитала стейки well-done, шеф-повару практически не приходилось подавать мясо слабой прожарки. И даже обыкновенный банан Елизавета никогда не ела целиком. Она чистила его, разрезала на небольшие кусочки и ела с вилки, рассказал Макгрэди.
3 июля стало известно, что после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл еще ни разу не надевала модель туфель, которую ненавидит королева. О том, что Елизавета II не переносит туфли на танкетке, знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает их в присутствии монаршей особы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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