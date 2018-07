3 кожаных куртки до 3500 рублей, как у Ксении Бородиной

Jacqueline de yong, Noisy may, Giorgia & johns3 кожаных куртки до 3500 рублей, как у Ксении БородинойКожаная куртка — must have любого гардероба. Эта вещь больше подходит для повседневного стиля, но может легко вписаться и под вечерний наряд. Кожаная куртка настолько практична, что в ней будет комфортно как в прохладную погоду, так и переменчивую летнюю (если материал — натуральная кожа). Чтобы куртка хорошо смотрелась, она должна быть из мягкого материала и сидеть исключительно по фигуре.

С чем носить кожаную куртку, чтобы не выглядеть банально:

джинсы-клеш чуть выше щиколотки, которые вновь вошли в моду в этом сезоне, вместе с контрастным топом и лоферами с острым носом сделают тебя богиней моды,

брюки-кюлоты в сочетании с тонкой водолазкой и кожаной курткой-косухой создадут образ вне времени,

женственное шифоновое платье или тонкая блуза в комплекте с юбкой-миди станут отличным дополнением кожаной куртки при создании стиля гранж,

классические брюки-сигареты и туфли-лодочки с прекрасно впишутся в ансамбль с цветной кожаной курткой,

бахрома, к примеру, на юбке, как нельзя лучше подойдет к комплекту с замшевой рубашкой и темно-коричневой курткой,

классическая кожаная косуха идеально впишется в праздничный образ с юбкой-пачкой.

Ксения Бородина знает толк в модных тенденциях, и выбирает для себя кожаную куртку-косуху цвета бургурди. Хочешь выглядеть не хуже нее? Тогда выбирай любой из предложенных нами вариантов, и ты точно не прогадаешь.

Cafènoir, 3400 руб.

Noisy may, 3040 руб.

Paolo casalini, 2250 руб.

Giorgia & johns, 3250 руб.

Jacqueline de yong, 2500 руб.