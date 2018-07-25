«Не только секс соединяет»: специалист о разводе Валерии и Пригожина

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин считаются одной из самых ярких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Их любовь год от года будет только сильнее, и они никогда не разведутся, убеждена ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Недавно Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей на руках ребенка. Малышу, судя по снимку, нет еще и года. В подписи к кадру популярная исполнительница сообщила, что этот мальчик не ее внук, чем еще сильнее заинтриговала фанатов. Теперь поклонники теряются в догадках, что за ребенок оказался на руках артистки.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова убеждена, что скоро в семье Валерии и Иосифа Пригожина случится пополнение. «Не могу с уверенностью сказать, родит ли пара естественным путем или это будет суррогатное материнство, но я вижу четко ребенка в их доме», — заявила экстрасенс.

Кажетта заявила, что пара певицы и продюсера «кармическая». «По жизни так или иначе они нашли бы друг друга. Их жизненный путь совместно будет длиться до конца дней. Одна из ярких и красивых пар, которые не разведутся, а годами их любовь будет только сильнее. Ведь важно помнить одно, не только секс соединяет людей, но и общие интересы», — убеждена ясновидящая.

Гадалка отметила, что скоро Валерия и Пригожин порадуют фанатов новым грандиозным шоу. «Сейчас пара немного закрылась от людей. Это связано исключительно с творчеством. Они готовят грандиозное шоу и пока никому об этом не говорят. Нас ждут неожиданные дуэты и хиты. Можно сказать, у Валерии опять творческий звездный подъем», — констатировала Кажетта.

Однако женщина предупредила, что Валерии стоит несколько сбавить обороты, иначе неизбежен психологический срыв. Да и вообще, певице и продюсеру стоит прислушаться в своему самочувствию. «Хочу обратить внимание Иосифа на поджелудочную и печень, а Валерию на позвоночник в области креста. Все же отдых и правильное питание этой паре необходимы», — высказалась Кажетта.